Loire, France

Depuis ce lundi après-midi, les Ligériens fredonnent les chansons de Charles Aznavour. Le chanteur franco-arménien est décédé à l'âge de 94 ans. Une immense carrière, 70 ans dans la chanson et évidemment beaucoup de concerts dans la Loire.

Charles Aznavour devait venir chanter au Zénith de Saint-Étienne le 4 décembre prochain. La dernière fois qu'il s'était produit dans cette salle, c'était en 2011. Sylvie Liogier, la directrice générale du Zénith de Saint-Étienne, se souvient de ce concert avec émotion. "Il y avait beaucoup de tendresse. C’étaient vraiment des fans, qui étaient sous le charme. Charles Aznavour pouvait s’arrêter de chanter, le public pouvait reprendre sans problème. Il y aura beaucoup de déçus parmi les gens qui avaient réservé pour le 4 décembre. Et moi, en tant que directrice, je suis très déçue de ne pas pouvoir l’accueillir une dernière fois."

Les billets du concert au Zénith seront remboursés dans n'importe quelle billetterie.

Charles Aznavour devait chanter au Zénith le 4 décembre. © Radio France - Marie Rouarch

Aznavour le premier à fouler la scène du Scarabée

L’autre scène importante de la Loire, le Scarabée de Riorges, a aussi une histoire particulière avec le chanteur. Charles Aznavour avait inauguré la salle roannaise en 2008. Laurence Bussière, la directrice du Scarabée, se souvient quand elle est allée l'accueillir la veille. "J' étais toute jeune dans le système. Il m’a apporté l’apaisement et la sérénité en me disant tout se passera bien demain. Et tout s’est bien passé. _C’est lui qui a ouvert la voie au Scarabée. C’était notre bonne étoile. On lui est très reconnaissant_."

Laurence Bussière qui raconte aussi que Charles Aznavour était un vrai homme de scène et que ce jour là, elle a été très impressionnée. " Je me souviens combien il était porté par le public. En commençant le concert, il marchait difficilement, comme un monsieur de son âge. Et puis _après le concert il volait dans les escaliers, tellement il était joyeux_."