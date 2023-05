Charles III : à Jersey on se prépare au couronnement mais le nouveau roi ne fait pas l'unanimité

À la sortie du ferry, en arrivant à Saint-Hélier, la capitale jersiaise, on sent dans l'air que ce n'est pas un week-end comme les autres. Les rues commerçantes du centre-ville se sont parées de petites guirlandes de drapeaux : celui de l'île, l'Union Jack britannique et un troisième en l'honneur du couronnement du roi Charles III. L'île compte bien fêter l'événement mais les habitants montrent un intérêt variable.

ⓘ Publicité

Trois jours fériés pour fêter ce couronnement

De très nombreux événements publics sont organisés par les autorités de Jersey sur toute l'île. Ce samedi matin, les amateurs de célébrations royales se réunissent déjà dans le Coronation Park où toute la cérémonie à l'abbaye de Westminster qui commence à midi (heure française) est retransmise en direct. "On attend plusieurs centaines, si ce n'est milliers de personnes," indique le Deputy Bailiff, Robert MacRae, un des représentants de la Couronne sur l'île. Un hommage de 21 coups de canon est aussi prévu mais également plusieurs concerts pour tous les âges pour ce week-end de trois jours spécialement pour le couronnement. Dans la plus grande tradition "british", un grand repas est également organisé ce dimanche et de nombreuses "garden parties" devraient pousser un peu partout.

Les librairies sortent toutes leurs publications sur le nouveau roi pour l'occasion. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

En amont, les rues de Saint-Hélier se sont parées des couleurs patriotiques, notamment dans les vitrines des magasin. Chacun y va de sa petite ou grande décoration pour l'occasion. Librairies, magasins de vêtements ou même agences immobilières, chacun a ses drapeaux.

Chaque magasin est aux couleurs "royales" : le drapeau de Jersey, celui fait spécialement pour le couronnement et l'Union Jack britannique. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Un certain engouement pour les objets autour du couronnement

S'il y a un commerce qui constate bien l'engouement, c'est le magasin de souvenirs. Dans celui de Janice, certains articles partent vite : "surtout les mugs du roi Charles, on a aussi des figurines du roi, des crayons... presque tout ce que vous voulez." Cela n'intéresse d'ailleurs pas que les touristes constate Zachary dans sa boutique. "Avec le couronnement, tout le monde devient un peu plus patriotique et puis il y a aussi les touristes. C'est 50/50," explique-t-il.

Certains artisans sont autorisés à reproduire le sceau royal sur des objets conçus spécialement pour le couronnement de Charles III. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Les objets commémoratifs, spécialité de la monarchie qui autorise des artisans triés sur le volet à reproduire son sceau pour ces occasions, se vendent aussi très bien. Sur la bien nommée place Royale, le bijoutier Gary Coldman a toute une collection en argent à l'effigie du nouveau roi : stylo, chopes, piluliers ou encore ronds de serviette. "On a commencé à présenter ces objets il y a, à peu près deux semaines et ils ont beaucoup de succès," explique le bijoutier, "cela plaît beaucoup aux gens qui font des baptêmes ou qui célèbrent un anniversaire particulier." D'autant que puisque ces objets commémoratifs sont uniques pour l'événement, ils devraient prendre de la valeur avec le temps précise le commerçant.

Un nouveau roi qui ne fait pourtant pas l'unanimité

Dans les rues de la ville, les avis sur l'événement et surtout le roi Charles III sont variés et le souverain est cependant loin de faire l'unanimité. Il y a bien sûr les amateurs de ce type événement royal, comme Sarah, infirmière, vêtue d'un T-shirt floqué d'une couronne pour l'occasion. "Je pense vraiment que les gens vont suivre cela parce que c'est l'histoire qui s'écrit," estime la jeune femme, "moi je travaille donc je ne pourrai pas vraiment mais j'espère qu'on pourra regarder au travail."

Les célébrations du couronnement sont dans l'air dans les rues de Jersey mais l'intérêt des habitants pour l'événement est variable. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Mais nombreux sont aussi ceux qui regardent ce couronnement avec une certaine distance. C'est le cas par exemple de Caramelle : "Personnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Honnêtement, je ne suis pas une grande fan de Charles. J'aimais bien la Reine, j'avais beaucoup de respect pour elle, elle ne faisait jamais un pas de travers alors que bien sûr, ce n'est pas ma vision de Charles. J'aurais préféré que William soit couronné mais c'est comme ça."

Un sentiment qui revient beaucoup dans le discours des Jersiais mais pour le Deputy Bailiff, Robert MacRae, les anglo-normands vont apprendre à connaître Charles : "Les gens ne le verront pas seulement comme un homme bon et digne, mais aussi comme un homme de vision. Il voyait bien la crise environnementale que le monde connaît quand il parlait de préserver les abeilles et les arbres il y a 30 ans. Il n'était pas pris au sérieux à l'époque. Et puis tout ce qu'il a fait à travers son organisation caritative, cela a aidé plus d'un million de personnes et montre son intérêt pour les jeunes, en particulier issus de milieux défavorisés. Je pense donc que plus les gens en apprennent sur lui, plus ils auront la même affection pour lui que pour sa défunte mère."

Même les plus sceptiques reconnaissent que le moment est historique et qu'aujourd'hui, ils auront sûrement tout de même un œil sur leur télévision.