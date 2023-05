“Charles III aime la Normandie” - Peter Ricketts, ex ambassadeur du Royaume-Uni en France

De 2012 à 2016, Peter Ricketts a représenté le Royaume-Unis à Paris. Le diplomate anglais était alors régulièrement invité, en tant qu’ambassadeur, aux cérémonies du Débarquement. Un sujet qu’il a régulièrement évoqué avec le francophile Prince Charles, régulièrement présent en Normandie lors des “grands anniversaires” du 6 juin. Quels sont les sites du D DAY qui sensibilisent le plus le futur monarque ? Quand viendra-t-il en Normandie ? Peter Ricketts était notre invité France Bleu à la veille du couronnement de Charles III.

ⓘ Publicité

**Peter Ricketts - “**La reine Elisabeth aimait la Normandie surtout pour les chevaux. Elle est venue très souvent dans les haras. Le Prince Charles est venu très souvent pour les grands anniversaire du débarquement du 6 juin. Il est surtout très intéressé par le monde du parachutiste et il venait souvent pour les cérémonies à l'aube des 6 juin, pour ces parachutistes britanniques qui se sont emparés de Pegasus Bridge sur le canal de l'Orne, à côté de Ranville. Le prince Charles était toujours là, à côté des vétérans, pour les et pour la 50ᵉ, 60ᵉ et 70ᵉ anniversaires du Débarquement”

France Bleu - Autre secteur : Ver-sur-Mer. Il a suivi de très près la construction et l'ouverture du mémorial britannique.

Peter Ricketts - Absolument. Et j'ai l'honneur d'être président de l'association qui a créé ce mémorial. Il a été notre “patron”, il a suivi la construction de près. Il s'intéresse toujours aux vétérans. Il était très ému par la donation du président de la République d'une allée de 70 ans, un arbre pour les 70 ans du jubilé de la reine. J'ai grand espoir qu'on le voit bientôt à Ver-sur-Mer, désormais en tant que roi.

France Bleu - Le 79ᵉ anniversaire du 6 juin approche. C'est imaginable qu'il traverse la Manche et qu'il vienne assister aux cérémonies.

Peter Ricketts - Je ne pense pas. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait une visite d'État prévue qui a dû être reportée à cause des problèmes sociaux en France. Alors la première visite en France se passera en visite d'État plus tard. Je pense qu'on aura des membres de la famille royale pour le 80ème anniversaire l'année prochaine. Mais pour cette année, c’est sans doute trop tôt. Même s’il aime la Normandie, il parle français et il s’y sent très à l'aise.