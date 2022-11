Charles III bannit le foie gras : "on va snober le thé" réagissent des Périgourdins

Michèle tombe des nues, "Si j'avais su, je n'aurai pas regardé the Crown" plaisante-t-elle mais au fond cette Périgourdine s'inquiète un peu de cette annonce. Michèle et ses amis ne comptent pas suivre l'exemple du roi. Ils ne seront pas nombreux à le faire prédit Eric "tout le monde ne va pas se fier à ce que le roi recommande, ça se saurait". Eric et Patrick, l'ami qui l'accompagne au festival du livre gourmand sont des Périgourdins "purs et durs", bannir le foie gras reviendrait à ouvrir la porte pour interdire tout le reste comme la viande. Patrick décide alors d'être radical "il ne faut pas toucher au foie gras [...] on va snober le thé".

Pour Alexandre Léon, animateur de l'association Foie Gras du Périgord, il s'agit d'une fausse polémique : "l'association Peta fait comme l'an dernier avec les mairies en France, elle pousse les gens à se positionner. Ce n'est pas nouveau qu'il n'y a pas de foie gras à Buckingham [...] Après, le roi d'Angleterre fait ce qu'il veut mais sa mère en mangeait et elle avait une toute autre influence et une autre stature dans le monde et sur les pays du commonwealth".

Peta a envoyé un courrier au nouveau roi Charles III

Charles III prend position publiquement sur le foie gras via l'association Peta. Le nouveau roi d'Angleterre annonce que le foie gras est interdit de tous les repas servis à Buckingham Palace et dans toutes les résidences royales. On le sait grâce à un courrier communiqué à l'AFP ce vendredi 18 novembre dans lequel Buckingham Palace a répondu à l'association de défense des animaux Peta. Les services du roi ont indiqué que "le foie gras n'est pas acheté par la maison royale ni servi dans les résidences royales et qu'il n'est pas prévu que cette politique change". L'association Peta encourage "tout le monde à suivre l'exemple du roi et à ne pas manger de foie gras à Noël et après" dans un communiqué.

Elizabeth II amatrice de foie gras

Au Royaume-Uni, il est interdit de produire du foie gras mais on peut en consommer quand il est importé. Si le roi Charles III serait depuis longtemps un opposant au fois gras, sa mère Elizabeth II était une amatrice de ce plat typiquement français. Elle en avait d'ailleurs dégusté lors d'un dîner d'Etat à Paris en juin 2014 avec l'ancien président François Hollande.