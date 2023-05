"Charles III fera un bon roi" : l'ancien ambassadeur britannique basé à Artannes-sur-Indre livre ses souvenirs

"God save the king !" Huit mois après la mort de sa mère Elizabeth II, le roi Charles III est couronné à l'abbaye de Westminster, ce samedi 6 mai. Une cérémonie très protocolaire qui devrait durer environ 4 heures et qui sera retransmise dans le monde entier. Un évènement à ne pas rater pour Sir Rob Young, ancien ambassadeur de Grande-Bretagne en Inde et ex-membre du Foreign Office à Paris. Aujourd'hui retraité, il habite Artannes-sur-Indre, au sud de Tours.

ⓘ Publicité

À 78 ans, il va connaître son deuxième couronnement, après celui de la reine Elizabeth en 1953. Il en garde un souvenir très ému. "C'était la première fois que je regardais la télévision, raconte Sir Rob Young. Un oncle venait d'acheter un poste et nous sommes allés chez lui. C'était absolument merveilleux. C'était une petite boîte et les images n'étaient pas très nettes. C'était en noir et blanc aussi. Mais c'était quand même très, très excitant de penser qu'on voyait en direct cet événement historique. Ça vous marque."

Une visite avec Charles III en Touraine en 1992

Sept décennies plus tard, alors que la plupart de ses compatriotes plus jeunes que lui vont découvrir la cérémonie, il a hâte de revivre ça. Car un couronnement, c'est chargé en symboles pour le peuple britannique. "C'est un moment solennel où le roi ou la reine se dévoue devant Dieu, au service de son pays. Et il ou elle incarne à ce moment-là l'unité de la nation, la stabilité de la nation. Et en quelque sorte, il ou elle est le garant de cette stabilité. Ce qui va peut-être différencier le couronnement de Charles de celui de sa mère, c'est au niveau des invitations. Le Royaume-Uni a changé depuis. Et il a manifestement le désir d'inclure plus de diversité sociale ou autre. Il y voit là une occasion de souligner l'unité du pays, la diversité du pays. À travers cette cérémonie, tous les Britanniques peuvent trouver un élément commun à leur existence."

Grâce à sa vie de diplomate, Sir Rob Young a plusieurs fois côtoyé les membres de la famille royale. La reine Elizabeth II l'a notamment anobli en 1999. Quelques années plus tôt, il avait aussi rencontré Charles III, en 1992, lors d'une visite en Touraine. Il était alors prince de Galles. "Nous sommes allés à la grange de Meslay, qui l'a beaucoup intéressé. Nous sommes allés au château de Villandry, qui l'a passionné. Comme vous le savez, il adore les jardins et il dit qu'il a tiré les leçons de ce qu'il a vu à Villandry pour faire la même chose dans sa résidence de Highgrove." Il avait d'ailleurs félicité en personne le jardinier en chef de l'époque, Ahmed Azeroual.

"Je suis persuadé qu'il est inspiré par sa mère, qui a rarement fait des erreurs pendant 70 ans"

"On avait terminé en visitant Candes-Saint-Martin et la confluence de la Loire et de la Vienne, poursuit Sir Rob Young. Il adorait la France, vraiment. Et je pense qu'il est très déçu de ne pas avoir pu venir à Paris, comme prévu, pour sa première visite officielle en tant que roi." Dans le contexte de contestation sociale à la réforme des retraites, le déplacement avait, en effet, été annulé, quelques jours avant.

Ces souvenirs, Sir Rob Young les racontent avec une certaine nostalgie, emprunte d'un profond respect. "Il était facile de discuter avec Charles III, beaucoup plus que je ne l'imaginais. C'est quelqu'un d'ouvert, qui a beaucoup d'humour. Il met les gens à l'aise. Et j'en suis certain, il fera un bon roi. Il a eu le temps de se préparer, il faut dire (rires). Ce qui me frappe, c'est qu'il montre, depuis sa prise de fonction, un sens du devoir qui est remarquable. Je suis persuadé qu'il est inspiré par sa mère, qui a rarement fait des erreurs pendant 70 ans."

Pour toutes ces raisons, et parce qu'il reconnaît avoir "un côté conservateur", Sir Rob Young sera donc devant son écran, ce samedi, à plus de 700 kilomètres de l'abbaye de Westminster. "On a une partie de notre famille qui arrive en plein milieu de la cérémonie, donc ça sera forcément interrompu. Ce que je n'aurai pas eu le temps de voir, je le regarderai plus tard sur Youtube." Of course.