Charles III : ils vont suivre le couronnement depuis le Vaucluse

Le Royaume-Uni n'avait plus connu ça depuis 70 ans : Charles III va être couronné roi ce samedi. Des centaines de millions de téléspectateurs devraient suivre la cérémonie, dont des Vauclusiens ! Julien Di Tommaso par exemple sera devant sa télévision pour ne rien rater de la cérémonie. Il tient une boutique de location de costumes à Vedène (Vaucluse) et a même prévu de fermer sa boutique pour être tranquille.

ⓘ Publicité

"Je suis passionné par l'histoire, et pour moi c'est un moment d'histoire, explique-t-il. Je vais essayer de regarder le maximum de choses, d'être dans l'ambiance à partir de la France. Je vais évidemment surveiller les tenues, notamment celles du Roi, les couronnes qu'on ne sort que pour cet événement, le carrosse... C'est le côté spectaculaire de la monarchie." Et ce professionnel de l'habillement prévoit de porter un costume trois pièce, de marque anglaise, pour l'occasion.

Un "big lunch" à Oppède

Les festivités se poursuivent aussi dimanche. Les Britanniques sont invités à prendre part au "Big Lunch", une sorte de fête des voisins pour que tout le monde se retrouve et partage un repas, qui sera suivie jusqu'ici en Vaucluse ! Un "coronation big lunch" est prévu cet après-midi (dimanche) à Oppède, à partir de 13h30.

"Ce coronation big lunch, c'est une occasion pour faire la fête, explique Katherine, qui s'apprête à recevoir une trentaine de convives chez elle. On a prévu de mettre des tables sur des tréteaux dehors, de faire ça de façon stylée avec les menus traditionnels du couronnement : le coronation chicken de 1953, même s'il n'est pas aux goûts de Charles qui est plutôt végétarien, puis on fera l'entrée de 2023 : la quiche aux épinards et aux fèves commandée par Charles III.