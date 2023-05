Charles III : la monarchie divise ce couple de Britanniques installé en Dordogne

Louise Dunn était sur le marché de Mussidan quand la cérémonie de couronnement a commencé ce samedi 6 mai : "À midi, je remballe les fromages de chèvres et je suis sur la route". Elle a regardé en rentrant chez elle. Cette Anglaise, fromagère bio, est installée en Dordogne depuis plus de 30 ans, mais elle supporte toujours la monarchie. "Je ne suis une fanatique, mais quand je regarde les autres systèmes, comme quand il avait Trump aux États-Unis, je me disais qu'Elisabeth II c'était mieux, à chaque fois". Louise Dunn ne se préoccupe pas des scandales autour de la famille royale "it's not my business". Louise Dunn a encore pris plus de distance depuis qu'elle est devenue française suite au Brexit. Elle serait favorable à ce que la monarchie britannique soit un peu plus "moderne" à l'image des monarchies scandinaves.

Elle est pour la Monarchie, il est pour la République

La monarchie britannique est un sujet où elle est en conflit avec son mari, Peter. Il a toujours été opposé à ce système, "depuis toujours, depuis que nous nous sommes rencontrés, c'est un Républicain" raconte Louise en souriant, "c'est parce qu'il a des origines irlandaises".

Peter est un Républicain car "quand vous avez un passeport britannique, il est écrit que vous êtes un sujet, mais moi, je ne suis pas un sujet, je suis un citoyen comme vous". Il n'a pas regardé le couronnement, parce que cela ne l'intéresse pas, "ce n'est pas mon truc". Si Louise Dunn a lu les articles des journaux et regardé la télé anglaise au moment du couronnement, son mari a fait autre chose "comme écouter de la musique" ou s'occuper du potager.

La monarchie est un sujet d'opposition dans le couple, mais il n'est pas sujet de dispute, "nous avons beaucoup d'autres sujets beaucoup plus importants pour ça" plaisante Louise.

Charles III "un homme engagé pour le bio"

Ils n'ont pas le même avis sur le système politique britannique, mais ils partagent tous les deux le même avis sur Charles III en tant que personnalité. Louise parce que le roi a des convictions environnementales, parce qu'il soutient le bio depuis longtemps comme elle. Pour Peter, c'est parce qu'il est une personnalité qui lui paraît humble et dont il respecte les engagements.

Quant à savoir si Charles III sera un bon roi ? "je l'espère" déclare Louise, "sinon ce sera la fin de son poste", "mais je me dis que c'est une bonne chose s'il fait entendre son avis sur le réchauffement climatique".