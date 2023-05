Charles III : "son couronnement va ressembler à la société britannique" d'après Stéphane Bern

C'est un évènement qui va être suivi par des millions de spectateurs dans le monde, Charles III va être sacré roi d'Angleterre ce samedi 6 mai dans l'Abbaye de Westminster. Une cérémonie de deux heures à Londres retransmise à partir de midi sur France 2 et commentée dès 9h30 par Stéphane Bern, 70 ans après le couronnement d'Elisabeth II, la société a "beaucoup changé et la cérémonie va refléter les transformations de la société britannique".

Le journaliste estime que Charles III est un roi "résolument moderne, que son couronnement ressemble davantage à la société britannique, ce n'est plus l'aristocratie qui règne, c'est la méritocratie. Parmi les invités, on les a réduits par quatre le nombre, il y a des jeunes, des bénévoles, des gens qui ont participé à secourir les autres pendant la pandémie. On a laissé dehors les ducs et les paires du Royaume [...] Il y a beaucoup de signes qui montrent qu'il est plus en phase avec les réalités de son temps, peut-être plus que ne l'était sa mère".