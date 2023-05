Discours de William, tubes de Katy Perry et illuminations : retour en images sur le concert du couronnement

Drapeau britannique à la main, environ 20.000 spectateurs se sont rassemblés dimanche soir devant le château de Windsor, à l'ouest de Londres, pour assister au concert pour célébrer le couronnement historique , la veille, du roi Charles III et de la reine Camilla. Une soirée marquée par les concerts de Katy Perry et Lionel Richie.

La soirée a démarré dès que Charles et Camilla, souriants, ont pris place dans la tribune, sous les applaudissements des spectateurs. Plusieurs membres de la famille royale sont présents, dont William et Kate et leurs enfants George et Charlotte. Le prince de Galles, William, est monté sur scène pour rendre hommage à son père et a eu quelques mots pour sa grand-mère la reine Elizabeth II, décédée en septembre, qui aurait été une "mère très fière".

"Papa, nous sommes tous si fiers de toi"*, a dit l'héritier du trône. "Pendant plus de 50 ans, aux quatre coins du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde, il (Charles, ndlr) s'est consacré au service des autres, des générations actuelles et futures."

Les stars américaine Lionel Richie et Katy Perry ont interprété certains de leurs tubes. Le groupe Take That et le ténor italien Andrea Bocelli étaient aussi à l'affiche.

Katy Perry - Roar | Coronation Concert at Windsor Castle - BBC

Lionel Richie - All Night Long | Coronation Concert at Windsor Castle - BBC

We'll never forget this Take That performance 🙌 | Coronation Concert at Windsor Castle - BBC

La soirée a également été marquée par des illuminations sur le château où les drapeaux des pays du Commonwealth ont été projetés. Mais aussi par des éclairages aérien, à l'aide de drones qui ont pris la forme papillon, abeille, baleine, fleurs, en hommage à la passion du roi pour la nature.