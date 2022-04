Comme les 4.500 français inscrits sur liste électorale à Shanghai, Charles, originaire de Belfort, ne pourra pas voter à cette élection présidentielle. En cause : le confinement strict instauré dans cette ville de 28 millions d'habitants.

Charles, né à Belfort et installé à Shanghai ne pourra pas voter à la présidentielle : "C'est une honte"

"C'est une honte, une vraie déception", lâche Charles, joint à Shanghai, sur la côte est chinoise, par téléphone. Ce Belfortain d'origine est installé depuis plus de vingt ans en Chine, actuellement dans cette mégapole de 28 millions d'habitants.

Le confinement à Shangai, décidé il y a une dizaine de jours par le gouvernement chinois ne l'arrange pas du tout. Pour des raisons pratiques, bien sûr : "On ne peut pas sortir de chez nous, ni même pour acheter à manger, ou promener un animal, c'est bien plus strict qu'au début de l'épidémie. On ne peut rien acheter du tout. _Les seules personnes que l'on voit, c'est pour se faire tester le matin_."

Mais ce confinement, régulièrement prolongé par les autorités, va également l'empêcher de voter, au moins pour le premier tour de l'élection présidentielle française. C'est le consulat français en Chine qui l'a annoncé ce vendredi : impossible de mettre en place la logistique autour de l'élection étant donné ce confinement.

Une vraie déception pour le Belfortain : "Ce n'est pas parce que l'on vit à l'étranger que l'on se moque de ce qu'il se passe en France. Au contraire, il y avait une vraie attente, un vrai enthousiasme. On se réunissait dans des cafés pour en parler."

D'autant que la participation a une élection est l'un des rares événements démocratiques auxquels ils peuvent participer : "C'est ce qui nous rapproche de la démocratie. _La Chine privilégie le collectif à l'individuel_, donc pas question de nous laisser voter, d'autant que ce n'est pas très important ici, il n'y a pas cette excitation que nous pouvons avoir pour une élection, puisque les Chinois ne peuvent pas voter." Autant dire que cette situation ne l'étonne qu'à moitié.