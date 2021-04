Charleville-Mézières consulte ses habitants pour revoir le plan de circulation de la ville

Améliorer la fluidité, la sécurité, l'accessibilité de la ville, en prenant en compte toutes les mobilités. Voilà l'objectif de la mairie de Charleville-Mézières. "On a un certain nombre d'idées pour y arriver", précise le maire Boris Ravignon, "Mais ces idées, on veut aujourd'hui en débattre, en discuter avec nos concitoyens, pour qu'ils nous fassent part eux aussi de leurs idées, voire de leurs insatisfactions".

Tous les Carolomacériens, mais au-delà tout ceux qui circulent dans la capitale ardennaise, peuvent participer à la consultation lancée par la mairie. Cette consultation permettra de déterminer les points noirs de la circulation et de mettre au point un nouveau schéma de mobilités, pour remplacer l'actuel qui date de 1972 !

Ce nouveau schéma sera ensuite soumis à un référendum à l'automne : "Nous pensons assez logique de travailler en amont avec les habitants, pour pouvoir ensuite leur proposer quelque chose qui leur convient, leur vision des déplacements comme piétons, comme cyclistes, comme automobilistes", explique Boris Ravignon, qui ajoute : "Je crois que le fait de pouvoir formuler des propositions et d'avoir le dernier mot, fait que ce sera mieux accepté".

Organiser la transition écologique

Afin d'inciter un maximum de personnes à participer, la mairie de Charleville-Mézières a envoyé 8 000 courriers à des habitants tirés au sort sur les listes électorales, pour expliquer la démarche et leur donner envie de donner leur avis. Les collégiens et lycéens seront eux aussi sollicités.

Dans un territoire comme les Ardennes, l'objectif n'est pas de supprimer la voiture au profit du vélo, "Cela n'aurait aucun sens", affirme le maire de Charleville-Mézières, "Mais il faut pour autant amorcer une transition écologique et mettre fin à certaines incohérences. Par exemple il y a à Charleville 50 zones 30 ! On proposerait donc de passer à 30km/h, sauf sur certains axes". Les habitants ont quelques semaines devant eux pour dire ce qu'ils en pensent et faire leurs propres prospositions.