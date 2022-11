Charleville-Mézières ferme des équipements sportifs, baisse le chauffage et la lumière pour économiser

La crise sanitaire du Covid-19, la revalorisation du salaire des fonctionnaires et maintenant, l'augmentation du prix de l'énergie et l'inflation, conduisent la ville de Charleville-Mézières à "serrer les boulons". La multiplication par quatre du prix de l'énergie représente un surcoût de 2,1 à 2,7 millions d'euros pour la ville. Une série de mesures entrent progressivement en vigueur.

Les lumières coupées la nuit

Dès ce mardi 22 novembre, les éclairages des endroits publics les moins fréquentés la nuit (zones d'activité, jardins publics, parkings...) resteront coupés de 23 heures à 6 heures du matin. La mesure sera en vigueur tout au long de l'année 2023 pour certains de ces lieux.

Pour Noël, seules 70 % des illuminations seront installées, celles qui sont équipées d'ampoules LED. La différence ne devrait pas trop se sentir en centre-ville. Les quartiers périphériques devront se contenter d'un sapin illuminé chacun.

Les gymnases, les piscines et la patinoire fermés pendant les vacances

Pendant les vacances de Noël, mais aussi celles de février et la première semaine de janvier, les équipements sportifs, y compris les piscines et la patinoire, resteront fermés. "Nous avons préféré fixer des périodes de fermeture plutôt que d’éteindre chaque soir afin que les clubs puissent continuer à s’entraîner", précise Armelle Lequeux, première adjointe au maire de Charleville-Mézières. Le communiqué de la ville de Charleville-Mézières annonce déjà que cette mesure s'appliquerait également aux vacances de la Toussaint en 2023. "On anticipe car les années 2023 et 2024 ne s'annoncent pas meilleures", indique Armelle Lequeux.

Les bâtiments de la mairie, place Ducale, le siège d’Ardenne Métropole et le théâtre garderont aussi portes closes pendant les deux dernières semaines de décembre mais les services seront délocalisés et continueront à être assurés. Les températures dans les bâtiments ouverts seront revues à la baisse : 19 degrés dans les bureaux, 18 dans les musées, 12 au marché couvert ou dans les équipements sportifs.

D'autres actions à suivre

Ces mesures sont prises en urgence pour éviter d’augmenter les impôts, mais la ville promet une concertation dans les semaines à venir pour discuter de l’organisation des services. D’autres mesures sont d’ores et déjà envisagées comme l’augmentation de certains tarifs.

Les économies que ces actions sont susceptibles d'engendrer ne sont pas encore totalement chiffrées. Les services municipaux estiment que les périodes de fermeture des équipements sportifs et la baisse du chauffage à 12 degrés représentent près de 400 000 euros de dépenses en moins. On ne connaît pas le montant des aides de l'Etat auxquelles Charleville-Mézières pourra prétendre.

Investir dans l'isolation et la production d'énergie

À plus long terme, la ville de Charleville-Mézières entend investir dans des équipements permettant de réaliser des économies d'énergie. Des réflexions sont engagées pour installer des panneaux photovoltaïques autour du centre aquatique Bernard Albin, sur les toits de la médiathèque Voyelles et à l'Arena de basket. La municipalité se penche également sur la production de méthane à partir de biodéchets et sur le chauffage par géothermie. Des investissements pourront également se porter sur le réseau électrique vieillissant, avec l'installation d'armoires intelligentes capables de moduler la puissance du courant distribué, rue par rue.