CARTE - Charleville-Mézières : les manifestations des gilets jaunes interdites samedi en centre-ville

Charleville-Mézières, France

Où se passera le 21e week-end de mobilisation des gilets jaunes à Charleville-Mézières. En tout cas, la Préfecture des Ardennes souhaite l'éloigner du centre ville. Elle a pris un arrêté, jeudi, interdisant "toute manifestation ou rassemblement revendicatif du mouvement des « Gilets jaunes »", dans une bonne partie du centre-ville.

Concrètement, le centre piéton, avec la rue République et la rue Pierre-Bérégovoy sont interdites, ainsi que certaines rue perpendiculaires, tout comme la place Ducale, et ses accès. Il faut dire, que, vendredi et samedi, c'est la traditionnelle braderie de printemps dans les rues piétonnes du centre-ville.

Alors, où seront les gilets jaunes ? Le samedi précédent, pour l'acte 20, certaines rues leur étaient interdites, et ils n'avaient pas bravé cette interdiction. En tout cas, selon la Préfecture, aucune manifestation n'est déclarée pour ce samedi. Sur Facebook, certains appellent à un rassemblement au Parc des Expositions, proche de la rocade. Certains accès à cette rocade, proche du centre-ville, sont également interdits.