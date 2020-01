Charlie Hebdo : 5 ans après l'attentat, la tombe de Cabu fleurie par des bouquets de crayons

Châlons-en-Champagne, France

Il y a 5 ans jour pour jour, le 7 janvier 2015, le journal satirique Charlie Hebdo était frappé par une attaque terroriste, qui a décimé une partie de sa rédaction et de ses dessinateurs les plus renommés, parmi lesquels Cabu. Jean Cabut dit "Cabu", natif de Châlons-en-Champagne, est enterré au cimetière de l'ouest. Et cinq ans après sa mort, sa tombe est toujours "fleurie" par des crayons.

"Sa tombe elle est à son image, elle est sobre et simple, ça correspond bien au personnage... c'est émouvant"

"C'est la tombe de Cabu qu'ils cherchent les gens, et il y en a qui viennent vraiment que pour ça : presque une personne par jour oui ! c'est même étonnant d'ailleurs, je m'attendais pas à voir autant de personnes la chercher", souligne Stephane, le gardien du cimetière de l'ouest. Sur la tombe, des fleurs, et un pot rempli de crayons et de stylos qui est là depuis le début. Et puis une photo de Cabu avec un journal devant l'hôtel de ville de Châlons-en-Champagne.

Reportage au cimetière de l'ouest à Châlons-en-Champagne. Copier

Le succès de la nouvelle exposition à la Duduchothèque

La nouvelle exposition qui est consacrée à Cabu à la Duduchothèque de Châlons-en-Champagne a déjà attiré 800 visiteurs. En un mois seulement, puisque elle a été lancée le 7 décembre, par Véronique Cabu, la veuve du dessinateur. La Duduchothèque, c'est le lieu qui rend hommage au dessinateur châlonnais et la nouvelle expo "le rire de Kbu" présente des dessins de jeunesse, souvent des dessins des habitants de la ville de Chalons.

à lire aussi Attentats de janvier 2015 : cinq ans après, Charlie Hebdo sort un numéro commémoratif

La formule "Je suis Charlie" toujours d'actualité ?

La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) appelle à un rassemblement samedi 11 janvier à 12 h à Châlons-en-Champagne, pour rendre hommage aux victimes du terrorisme.