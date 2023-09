Charlotte Fever, en Normandie et ailleurs !

"La Normandie, le reflet de notre musique" !

Il n'y a pas plus belle déclaration d'amour à notre région ! Cassandra et Alexandre ne peuvent dissocier leur musique des paysages maritimes et bucoliques de la Normandie. C'est pour cela que leurs clips, comme celui de notre titre coup de cœur "Plage Convexe" ont été tourné par ici.

Plage convexe - Charlotte Fever [CLIP OFFICIEL]

Remettre l'érotisme des années 80' au goût du jour.

Dès les premières notes de synthés, c'est une évidence ! Charlotte Fever s'inspire de la musique des années 80' et en est fier ! Ce côté eighties assumé jusque dans le look et leurs tenues vintage, mais aussi dans les textes. Ils veulent raconter l'amour comme Gainsbourg et d'autres le faisaient il y'a 40 ans. Cassandra nous l'explique au micro France Bleu.

Charlotte Fever s'exporte aussi bien que le Calvados !

S'ils connaissent la Normandie, ils peuvent aussi vous parler de la Pologne, la Lituanie, le Mexique, le Japon ou la Corée du Sud. C'est surprenant, mais avant même la sortie de son premier album le 10 novembre 2023, Charlotte Fever s'est déjà produit dans d'autres pays, avec un grand succès ! Pourquoi leur musique et leurs chansons françaises sont-elles si appréciées ? Ils ont leur petite idée.

Retrouvez "Plage Convexe", en playlist sur France Bleu Normandie.