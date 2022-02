Charny : le refuge pour animaux, le Ranch de l'espoir, plus que jamais en danger

"Si d'ici trois mois, on n'a pas reçu d'aides, ce sera la fin." Ce n'est pas la première fois que Nicolas Demajean, le fantasque directeur du Ranch de l'espoir, alerte sur l'extrême difficulté financière de sa structure, située à Charny-Orée-de-Puisaye. En mai dernier, il avait fait une grève de la faim pour mettre l'éclairage sur son besoin de subventions. Et en octobre, lors de la dernière assemblée générale de son refuge, il avait soumis au vote sa fermeture mais la quinzaine de personnes présentes, parmi les quarante-sept bénévoles et les trois employés, avait alors souhaité prolonger l'aventure.

Une nouvelle AG devait avoir lieu ce dimanche mais au dernier moment, elle a été repoussée à une date non définie. À la place, Nicolas Demajean a annoncé qu'il avait rédigé à contrecœur les lettres de licenciement de ses trois employés. Selon lui, si dans trois mois, son association n'a pas reçu de subventions, ces renvois seront effectifs et il devra fermer.

Dernière tentative pour provoquer une réaction des instances politiques ou réel annoncement d'un clap de fin, l'homme semble en tout cas touché émotionnellement par sa situation, en plus d'être fatigué par la maladie. Sa structure affiche aujourd'hui un déficit de plus de 30 000 €. "On a eu 97 000 € de frais cette année, calcule-t-il. Je ne peux même pas payer entièrement mes salariés, je dois leur verser des acomptes. Pour l'instant, les animaux sont sécurisés dans le sens où ils ont à manger et à boire mais je n'arrive plus à payer les frais de vétérinaire." Depuis l'ouverture du Ranch de l'espoir, en août 2015, il affirme avoir investi plus de 140 000€ : "Toutes les économies d'une vie. Aujourd'hui je n'ai plus rien".

Encore l'espoir d'un sauvetage

Il a, selon lui, envoyé des lettres au président de la République, au premier ministre et réalisé de nombreuses demandes de subventions à différents organismes mais toujours essuyé des refus ou des absences de réponse. "L'État est bien content de trouver les refuges et les associations pour prendre toute cette population d'animaux qui sont abandonnés lâchement et maltraités, donc aujourd'hui il faut nous aider", s'irrite le directeur du Ranch.

Une dizaine de brebis que le Ranch a dû prendre en charge récemment après l'arrêt de leur activité par des éleveurs. © Radio France - Corentin Debuire

Sa grande crainte, en cas de fermeture de son refuge, est le sort qui sera réservé à la centaine de chevaux, chiens, chats ou encore moutons actuellement accueillis : "Il faudra trouver des endroits où les placer mais les autres refuges sont aussi blindés et il y a très peu d'adoptions". Il explique également être très préoccupé par la situation de ses trois employés, un en temps plein et deux en temps partiel, qu'il a engagés alors qu'ils étaient au chômage.

Aujourd'hui, il espère que ce dernier message d'alerte suscitera des réactions et qu'il pourra bénéficier de subventions ainsi que d'un déblocage de fonds d'urgence. Malgré de sa situation, il semble tout de même garder l'espoir d'un sauvetage.