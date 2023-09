Chartreuse : le syndicat interprofessionnel de la montagne dépose plainte contre les chasses privées

Yannick Vallençant, ancien journaliste et guide de haute montagne isérois, a fondé et préside le SIM, le syndicat interprofessionnel de la montagne qui compte 1300 adhérents : guides, accompagnateurs, moniteurs de ski, d'escalade, de canyoning.

Dépôt de plainte

Il a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Grenoble ce lundi 25 septembre après avoir reçu des vidéos de chasse, tournées sur les Hauts de Chartreuse. "On y voit clairement les guides de chasse emmener des clients fortunés sur les lieux de leurs exploits, si je puis dire, dans des endroits escarpés, avec de la neige en hiver" explique-t-il. "Et pour cela, ils utilisent des techniques de ski de randonnée, d'alpinisme, d'escalade, de progression sur glace avec des crampons. Or ce type d'encadrement est strictement réservé par le code du sport aux guides de haute montagne. Et les guides de chasse qui encadrent ces chasses privées sur ce secteur n'ont pas ce diplôme. Pour moi, ils mettent en danger également la vie d'autrui, sans respecter les règles de sécurité que respecterait un professionnel. D'où ma plainte."

Yannick Vallençant estime que les guides de chasse, non formés, mettent la vie de leurs clients en danger

Et Yannick Vallençant enfonce le clou : "Le syndicat que je préside défend les professionnels de la montagne. Le marquis de Quinonas-Oudinot, propriétaire de ces 750 hectares, en pleine réserve naturelle, loue ses terres aux chasseurs qui en interdisent l'accès au plus grand nombre. Et ces personnes y font n'importe quoi sous prétexte qu'ils ont un bail. Je ne peux donc que les poursuivre devant la justice." Reste à savoir si cette plainte sera recevable par la justice ou pas.

Par ailleurs, le collectif Chartreuse organisera une action le 15 octobre prochain, dans le prolongement de la pétition lancée sur internet pour demander que l'accès aux Hauts de Chartreuse soit de nouveau autorisé pour les randonneurs.