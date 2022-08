Charvieu-Chavagneux : le maire instaure un couvre-feu pour les mineurs la nuit dans deux quartiers de la ville

Le maire de Charvieu-Chavagneux dans le Nord-Isère a pris un arrêté fin juillet pour instaurer un couvre-feu aux mineurs, de 22h à 6h du matin, dans deux quartiers de la ville, après une série selon lui d'incivilités et de dégradations. Le grillage d'une école a notamment été abimé plusieurs fois.

Les mineurs sous couvre-feu à Charvieu-Chavagneux dans le Nord-Isère. Le maire, Gérard Dézempte, a pris un arrêté "pour mettre fin aux troubles à l'ordre public" dans deux quartiers de sa commune, les Acacias et la Plaine, après une série selon lui d'incivilités. Le grillage d'une école a notamment été plusieurs fois endommagé et remplacé par les services techniques de la ville. Pour éviter les rassemblements devant cette école, la mairie interdit donc aux jeunes de moins de 18 ans de circuler seuls, non-accompagnés, la nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. La consommation d'alcool est également interdite à partir de 20h par un autre arrêté municipal.

Pouvoir faire intervenir la police

Le but de cet arrêté, c'est de permettre aux forces de l'ordre d'intervenir, explique le maire, "puisque la loi ne le permet pas". "Il faut simplement que les personnes qui sont mineures puissent être reconduites chez elles", précise Gérard Dézempte. La police municipale de son côté intervient en journée mais pas la nuit, faute de personnel, et "je ne veux pas exposer la police municipale qui n'a pas d'ailleurs cette vocation", ajoute-t-il.

Le terrain de football, dans le quartier des Acacias à Charvieu-Chavagneux © Radio France - Soisic Pellet

"Rien n'est proposé pour la jeunesse"

De son côté, l'opposition municipale menée par Mamadou Dissa estime que cet arrêté, qui instaure un couvre-feu nocturne, a "été pris à la hâte par le maire", sans aucune discussion en amont lors des conseils municipaux. "Une politique de sécurité tous azimuts nécessite qu'il y ait un travail qui soit fait en amont", estime Mamadou Dissa, qui préfère "insister sur le travail de pédagogie, de proximité et de prévention" avant une éventuelle punition. "Nous condamnons fermement ces dégradations", ajoute-t-il, mais cela reflète selon lui une absence de politique pour la jeunesse à Charvieu-Chavagneux. "Qu'est-ce que propose la commune aux jeunes ? Quand vous avez entre 13 et 16 ans à Charvieu, qu'est-ce que la commune vous propose ? Rien !", dénonce le leader de l'opposition.

"Ce qui serait bien, c'est que [le maire] s'investisse un minimum pour la jeunesse de Charvieu"

Un discours qui revient aussi dans la bouche des jeunes concernés par ces arrêtés. Dans le quartier des Acacias, ils sont effectivement quelques-uns à se réunir devant l'école Paul-Eluard, dont le grillage a été abîmé. Ils passent leur été ici, en bas de leur immeuble, et n'ont pas grand chose pour s'occuper, surtout sous 35 degrés. "On est dans un coin où il n'y a pas forcément de lac très près, la MJC a fermé, on n'a pas accès à la piscine municipale", raconte un de ces jeunes. Le terrain de football juste à côté est "délabré", décrit un autre jeune, Khalil. "Ils demandent pas grand-chose les jeunes de Charvieu, un parcours de santé pour faire un peu de muscu, un parc pour les enfants... Je ne pense pas que ça va faire un trou dans le budget de la mairie d'installer quatre bancs pour s'asseoir".