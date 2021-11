Chasse : 3.325 accidents recensés depuis 2000 en France, dont 421 mortels

La chasse a mauvaise presse, alors qu'un automobiliste de 67 ans a été grièvement blessé par une balle perdue en Ille-et-Vilaine samedi 30 octobre. Le chasseur de 69 ans a été mis en examen, rapporte France Bleu Armorique. Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot propose d'interdire la chasse les weekends et durant les vacances scolaire, pour éviter les accidents. De son côté, Xavier Bertrand, candidat à la primaire des républicains, estimait dimanche que "depuis 20 ans, jamais les accidents de chasse n'ont été aussi peu nombreux".

Depuis 2000, on a dénombré 3.325 accidents de chasse en France, qui ont provoqué la mort de 421 personnes, selon les chiffres bruts fournis ce lundi 1er novembre par l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale de la chasse. Cela représente 158 accidents en moyenne chaque année, dont vingt sont mortels. Et en effet, sur la période étudiée, le nombre d'accidents a baissé de 40% et le nombre de décès de près de 70%. Mais selon nos confrères de franceinfo, les chiffres sont repartis à la hausse l'année dernière. Onze personnes ont été tuées l'an dernier, soit quatre de plus que l'année précédente.

Dans 90% des accidents, la victime est un chasseur

Neuf fois sur dix, la victime est un chasseur, le tireur lui-même, ou un autre chasseur. Trois fois sur dix, il s'agit d'un "auto accident", c'est-à-dire une mauvaise manipulation du fusil ou une chute avec l'arme chargée. La majorité des accidents surviennent lors de la chasse au grand gibier à poil, comme les sangliers.

Selon franceinfo, les incidents, c'est-à-dire les dégâts uniquement matériel, étaient en baisse l'an dernier, après plusieurs années de fortes hausses. Par exemple, pour l'année 2018-2019, une trentaine de coups de feu contre des voitures ou des trains ont été recensés. Quelque 74 habitations ont essuyé un tir. Cela peut aller de la vitre brisée à la cartouche retrouvée dans son salon. Les militants anti-chasse dénoncent le fait que ces incidents ne soient pas comptabilisé comme des accidents, de même que les tirs qui tuent ou blessent les animaux de compagnie. Ces incidents restent "très préoccupants", selon l'Office français de la biodiversité.

Règles de sécurité strictes

Ces accidents surviennent alors que de nombreuses règles de sécurité existent. Pour avoir le droit de chasser, il faut posséder un permis de chasse, délivré après la réussite d’un examen qui comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique. Par ailleurs, il existe des règles de sécurité strictes, l'arme doit être transportée déchargée dans un véhicule et elle ne doit être chargée que quand le chasseur va tirer. Les tirs à hauteur d’homme sont interdits, comme l’est tout autant le fait de tirer à travers une haie ou un buisson, ou en direction de routes, des chemins, des voies ferrées, vers les habitations ou des lignes de transport électrique.

Sur la question de l'alcoolémie, il n'existe pas d'infraction spécifique de "chasse en état d'ivresse" dans le Code pénal, comme c'est le cas pour la conduite en état d'ivresse. En revanche, un test d'alcoolémie pourra être effectué en cas d'accident. Si le résultat est positif, l'alcool sera considéré comme circonstance aggravante.