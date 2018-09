Rennes, France

Pas de violence mais de la détermination chez les opposants à la chasse à courre. Il existerait une trentaine d'équipages dans la région selon le collectif AVA Bretagne, AVA comme "Abolissons la Vénerie Aujourd'hui" qui dénonce la cruauté et la violence de cette chasse. Ce samedi matin, les opposants vont se mobiliser en forêt de Brocéliande dans le secteur de Paimpont en Ille-et-Vilaine. "On va d'abord essayer de filmer pour montrer la réalité des choses" explique Jimmy Nédellec membre du collectif AVA Bretagne "il y a beaucoup de problèmes avec les cerfs qui sont traqués par les chiens, ils sont poursuivis pendant des heures et finissent par être noyés ou dévorés. Des chiens sont aussi maltraités. On essaye de sensibiliser la population pour mettre un terme à cette pratique" conclut l'opposant.

Les veneurs se défendent

Du côté des défenseurs et des pratiquants de la chasse à courre, on ne cache pas une certaine exaspération contre ces actions. "Sortez de ces stéréotypes selon lesquels la vénerie ce sont des aristocrates ou des bourgeois qui chassent à cheval" assure Mickaël Pérennez de la "Société de Vénerie de Bretagne" "la vénerie elle se pratique dans la très grande majorité à pied derrière les chiens et ça se pratique en chassant le lapin, le lièvre, le chevreuil et le sanglier. Les chasseurs sont aujourd'hui solidaires et serrent les coudes car il y a aujourd'hui une partie de la population qui s'est éloignée des valeurs rurales".

D'autres actions suivront

Après la forêt de Brocéliande d'autres massifs forestiers bretons devraient être ciblés par les opposants du collectif AVA Bretagne dans les prochaines semaines. De leur côté, les veneurs expliquent qu'ils vont mieux communiquer avec la population car ils n'ont rien à cacher.