Chasse à l'alouette : la LPO en colère contre les parlementaires landais qui soutiennent la pratique

Le Conseil d'Etat a rendu le 6 août dernier une décision qui juge illégale plusieurs techniques de chasse traditionnelles d'oiseaux en France, dont la chasse de l'alouette à la pante ou à la matole dans les Landes, en Gironde, dans le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. Dans les Landes, cinq parlementaires ont rapidement pris la défense des chasseurs. La LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, favorable à la décision du Conseil d'Etat, leur répond dans une lettre ouverte.

Suite à la décision du Conseil d'Etat, plus haute juridiction administrative française, cinq députés landais avaient pris la parole pour apporter leur soutien aux chasseurs landais : c'est une décision "très violente pour les chasseurs", avait réagi Lionel Causse, député de la majorité, mobilisé notamment aux côtés de Monique Lubin, sénatrice socialiste des Landes, le président du département Xavier Fortinon, le vice-président de la Région Renaud Lagrave, et le président de l'association des maires Hervé Bouyrie.

La plus haute juridiction administrative française a jugé sur la base du droit

Dans un communiqué publié le 12 août, la Ligue de protection des animaux, assure que la tradition et la ruralité n'ont rien à voir avec cette décision : "Admettons que vous n’ayez toujours pas conscience de l’effondrement de la biodiversité, et du fait que les alouettes ont perdu 35% de leurs effectifs reproducteurs en 15 ans en France [...] Admettons que vous ne soyez pas sensibles au fait que l’autorisation de pièges non sélectifs conduit le Département des Landes à être l’un de ceux où les trafics illégaux sont les plus nombreux. Qu’est-ce que la ruralité ou la tradition ont à voir, quand on sait que 70% des chasseurs ne vivent pas dans une commune rurale ?" poursuit la LPO.

La Ligue pour la protection des animaux assure que "la plus haute juridiction administrative française n’a pas jugé en fonction de ses sympathies ou convictions -qui pourrait le penser- mais sur la base du droit qui lui a récemment été rappelé par la Cour de Justice de l’Union Européenne"

Nous vous demandons, Madame la Sénatrice, Messieurs les Sénateur et Députés, de vous ressaisir

"Comment les parlementaires que vous êtes, peuvent-ils contester les décisions de justice du plus haut niveau, et demander au gouvernement de passer outre ? Ne prenez-vous pas ainsi le risque de contribuer à la fracturation de notre société ? Assumerez-vous les éventuels troubles à l’ordre public commis par ceux que vous confortez dans leur indignation et à qui vous promettez l’impossible ?" interpelle la LPO dans ce long communiqué.

La Ligue pour la protection des animaux prévient d'ailleurs : "Si le gouvernement en venait à signer les arrêtés autorisant les chasses traditionnelles illégales pour la prochaine saison de chasse 2021/2022, nos associations, représentantes de l’intérêt général, défèreraient ces arrêtés illicites devant le même Conseil d’Etat en demandant leur suspension immédiate. Nous vous demandons, Madame la Sénatrice, Messieurs les Sénateur et Députés, de vous ressaisir au nom de la République que vous représentez."