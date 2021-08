Chasse à l'alouette: "On veut m'enlever une partie de ma jeunesse et de ma vie" dénonce un Landais de 23 ans

Alors que le Conseil d'Etat a jugé illégales, le 6 août, les chasses traditionnelles à l'alouette, de nombreux chasseurs, dans les Landes, expriment leur colère. C'est le cas de Nicolas Latour, un jeune landais de 23 ans, qui pratique sa passion dans les Landes mais aussi dans les Pyrénées-Atlantiques. Il a clamé son incompréhension et sa colère dans une publication sur Facebook, partagée depuis des centaines de fois et témoigne, ce samedi 14 août, sur France Bleu Gascogne.

"Je suis profondément triste", déclare Nicolas Latour. Depuis tout petit, il baigne dans l'univers de la chasse aux pantes, qui consiste à installer et camoufler des petites cabanes depuis lesquelles on actionne des filets (les pantes) permettant de capturer les alouettes, tout en les attirant avec des sifflets. "Moi j'ai appris à siffler à l'âge de 4 ou 5 ans, c'est un peu l'école de la vie, c'est une passion qui prend aux tripes" raconte le jeune landais.

Il décrit une chasse sélective, respectueuse de l'environnement : "Il n'y a pas de coup de feu, pas de détonation, c'est simplement des ressorts qui sont déclenchés à l'aide d'un mécanisme très ingénieux." Ce sont ses parents et ses grands-parents qui lui ont transmis cette passion. "On ne chasse que l'alouette mais on voit énormément d'oiseaux, on est au milieu d'un spectacle magnifique qu'est la migration et me priver de ça, c'est m'enlever une grosse partie de ma jeunesse et de ma vie" se désole-t-il.

Il appelle les chasseurs, mais aussi tout le monde rural, à se mobilier : "Les chasseurs, les ruraux, les pêcheurs, tout le monde est attaqué. Le foie gras est attaqué, bientôt ce sera le gavage." Une manifestation est d'ailleurs prévue le 18 septembre à Mont-de-Marsan pour défendre la chasse et la ruralité. Nicolas Latour y sera : "Tous les acteurs de ce territoire, aussi bien tout ce qui tourne autour des filières animales, les gens qui aiment la bonne bouffe, les bons vivants, les afficionados, les éleveurs, les artisans, c'est tous ensemble main dans la main que nous arriveront à défendre nos traditions."

