Chasse aux pigeons à Nîmes : une opération de stérilisation

En moyenne, un couple de pigeon peut se reproduire jusqu'à dix fois par an et il faut compter deux oeufs par ponte. Face à ce fléau, la ville de Nîmes a fait le choix de la stérilisation. Ce jeudi matin, une opération de capture était menée.

Presque vingt pigeonneaux par an, c'est la moyenne pour un couple de pigeon. Il suffit d'une seule année pour que ces jeunes pigeons puissent eux aussi se reproduire. Dans certaines municipalités, la question des pigeons est un problème de santé publique. Outre les désagréments olfactifs et esthétiques, les déjections de pigeons sont aussi corrosives et véhiculent des maladies. Ce jeudi matin, à Nîmes, le service d'hygiène de la municipalité organisait une opération de stérilisation des pigeons de la ville.

Une opération de stérilisation importante

Dés 9h30, sur l'Esplanade, les agents municipaux étaient prêt. Cela fait déjà trois semaines qu'ils préparent le terrain en prévision de la grande capture. Chaque jour, à heure fixe, Loïc et Jérémy les nourrissent au même endroit. Une routine qui permet d'habituer les volatiles et de les capturer en plus grand nombre.

Pour la capture, la municipalité est aidée par l'entreprise Pigeons Contrôle. À l'aide d'un filet propulsé par une machine, ils attrapent plusieurs dizaines de volatiles.

"Une capture, c'est en moyenne cinq à six cents pigeons " Didier Buisson

Ce mode de régulation des pigeons, la ville de Nîmes l'utilise depuis plus de trente ans selon Didier Buisson, le chef du service d'hygiène. "On fait traditionnellement deux captures par an" explique t-il, les pigeons sont ensuite stériliséset vu par un vétérinaire". Le but de la stérlisation est qu'ils continuent à occuper l'espace mais qu'ils ne se reproduisent plus.