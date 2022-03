Chasse : ce que proposent les candidats à la présidentielle

C'est un sujet brûlant en plein cœur d'une élection présidentielle. Invités de la très influente Fédération nationale des chasseurs (FNC) pour un grand oral, les candidats à la présidentielle, sans Yannick Jadot ni Jean-Luc Mélenchon accusés d'"abîmer" la chasse, ont salué ce mardi le rôle de ces acteurs de la ruralité. L'occasion de faire un tour d'horizon des programmes des candidats concernant la chasse. Si certains candidats de gauche veulent l'interdiction de la chasse à différents moments de l'année, d'autres, classés plutôt à droite, comptent bien défendre la pratique. France Bleu fait le point.

Interdire en partie la chasse

L'écologiste Yannick Jadot et le leader de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon défendent tous les deux l'interdiction de la chasse les week-ends et pendant les vacances scolaires, notamment depuis la mort d'une randonneuse lors d'une battue aux sangliers dans le Cantal. "Il nous faut plus réglementer cette activité, il y a urgence !", avait réclamé à l'époque le candidat EELV. "Il faut que la chasse ne soit pas possible le week-end et pendant les vacances scolaires, parce que c'est là que le risque serait le plus grand", avait de son côté estimé Jean-Luc Mélenchon sur France 3. Anne Hidalgo (Parti socialiste) n'a pas pris la parole directement sur la sujet. Sur France Bleu, sa porte-parole Carole Delga avait en revanche expliqué que les socialistes n'étaient pas "d'accord" avec l'interdiction ponctuelle de la chasse.

Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) est, elle, favorable à l'interdiction de la chasse deux jours par semaine dont le dimanche. Comme le candidat insoumis, elle veut interdire la chasse à courre "loisir cruel de riches oisifs en mal de distraction" peut-on lire dans son programme. Le candidat du PC, Fabien Roussel, dit ne pas soutenir la chasse à courre mais il a estimé sur France Inter que les "chasseurs sont essentiels à la préservation de l'environnement". Il a également dénoncé "un courant anti-chasse" qu'il "ne partage pas".

Mieux partager l'espace

La candidate du RN Marine Le Pen ne veut pas interdire la chasse. En février dernier sur RTL, elle expliquait que la chasse était "une nécessité en même temps qu'un loisir" en ajoutant sur France Inter que "si vous empêchez les chasseurs de chasser le week-end, ils ne pourront pas chasser parce qu’ils travaillent quand même les chasseurs. Donc il faut réussir à trouver le moyen pour que les promeneurs et les chasseurs puissent en toute sécurité profiter de notre domaine extraordinaire"

Une position partagée par Valérie Pécresse (Les Républicains), qui veut mieux partager l'espace entre les chasseurs et les promeneurs. Fin février, elle se disait "favorable à ce que dans les départements, les préfets avec les fédérations de chasse, travaillent sur une charte du bon partage de l'espace".

Créer un grand ministère de la ruralité

Lors du congrès des chasseurs, Valérie Pécresse et Éric Zemmour (Reconquête!) ont vu leur proposition d'un grand ministère de la ruralité, regroupant notamment agriculture et chasse, chaleureusement accueillie. Cette idée, également endossée par le communiste Fabien Roussel, seul représentant de la gauche devant les chasseurs ce mardi, fait directement écho à une revendication de la Fédération nationale des chasseurs. "Il faut remettre l'écologie dans un ensemble qui ne soit plus un ministère isolé qui tire, si j'ose dire, sur toutes les activités traditionnelles : agriculture, pêche, chasse, etc.", a argumenté Eric Zemmour.

Le paiement des dégâts causés par le gibier

En France, les chasseurs doivent payer les dégâts liés au gibier et donc indemniser les agriculteurs. Pour le Rassemblement National, ces charges "ne sauraient être supportées uniquement par les chasseurs". Éric Zemmour lui veut "mettre un plafond" à ces indemnités. Au congrès des chasseurs, Valérie Pécresse a suscité l'enthousiasme en réitérant sa proposition selon laquelle l'Etat prendrait en charge 50% du coût. Fabien Roussel a été bien accueilli, après avoir également appelé de ses vœux à une "évolution" de cette loi qui date de 1968, avec la "construction d'un système global de protection de notre agriculture" contre les risques environnementaux. De son côté, Marc Fesneau, le représentant d'Emmanuel Macron (La République en Marche) au congrès, a rappelé le déblocage d'aides financières dans le cadre du plan de résilience, annoncé la semaine dernière pour pour faire face aux conséquences économiques du conflit en Ukraine. En effet, les indemnités à payer aux agriculteurs grimpent avec les prix des céréales, car elles sont basées sur le coût des pertes des agriculteurs.

Interdire l'introduction d'espèces prédatrices

A la tribune du congrès, le candidat Jean Lassalle (Résistons !) a quant à lui insisté sur son opposition à l'introduction d'espèces prédatrices (ours, lynx, loup) afin de protéger le pastoralisme et la transhumance. Il a avoué être "moins enthousiaste sur les chasses traditionnelles". Ces chasses traditionnelles ont notamment été défendues tout au long du quinquennat. Le gouvernement d'Emmanuel Macron a autorisé des chasses traditionnelles d'oiseaux en octobre dernier mais le Conseil d'Etat a suspendu ces autorisations.