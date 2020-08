Chassé-croisé en côte-d'Or : C'était Noël avant l'heure pour certains automobilistes sur l'A31

Le ballet des motos est incessant sur l'aire de Serrigny, entre Nuits-Saint-Georges et Beaune. Chaque fois la même histoire : deux motards de la gendarmerie encadrent un automobiliste pris en flagrant délit.

Entre l'amende et le stage, Julien a vite choisi © Radio France - Arnaud Racapé

A son arrivée, il se voit proposer une alternative à la poursuite judiciaire et au PV : un mini-stage de prévention à la sécurité routière, qui se déroule à quelques mètres de là. Sont présentes plusieurs associations, la Ligue contre la violence routière, ou encore l'ANPAA, l'association nationale de prévention en Alcoologie et en Addictologie, basée à Fontaine-Les-Dijon.

C'est cool, ça donne une deuxième chance aux automobilistes

Pour la plupart des automobilistes, le dilemme n'en est pas vraiment un. Entre perdre des points sur le permis et payer une amende, et passer une demi-heure de sensibilisation à la sécurité routière, il n'y a pas photo. Julien, la trentaine, peut en témoigner. "Je rentre de Belgique, direction Lyon, c'est la fin des vacances. Je me suis fait arrêter pour un excès de vitesse. _Ils m'ont donné le choix entre la contravention et passer le stage_, c'est cool, ça donne une deuxième chance, j'ai assumé ma faute !" Julien qui vient de tester le simulateur d'accident de la sécurité routière, sorte de mini-manège a sensation qui vous arrête net, comme dans une collision avec un mur. "c'est impressionnant, je pensais que c'était à 50 km/h, en fait non, c'est 12 km/h . Ça met un bon choc !"

Gaëlle et Julien étaient en route pour Montceau-les-Mines... un peu trop pressés © Radio France - Arnaud Racapé

Lunettes opaques sur les yeux, Gaëlle s'apprête à effectuer le parcours d'obstacle en état d'ivresse, ou plutôt un état d'ivresse simulé grâce aux fameuses lunettes de la Sécurité routière. Son mari Julien était au volant en excès de vitesse, il aurait dû perdre plusieurs points sur son permis. "On n'a pas réfléchi longtemps", confirme-t-elle. "Et puis c'est très bien, ce sont des petits rappels, ça ne fait jamais de mal."

Les plus grosses infractions tout de même réprimées

Non loin de là, le capitaine Ludovid Morel, de la gendarmerie de Côte-d'Or, supervise les opérations. Et il tient à préciser une chose. L'esprit est à la pédagogie, mais les cas les plus graves sont évidemment punis. "L'objectif du jour, c'est que les automobilistes arrivent à destination, tout en leur distillant un discours de prudence. Malgré tout les infractions les plus graves et les plus génératrices d'accident, sont sanctionnées. En revanche pour les infractions dites mineures, une alternative aux poursuites est proposée, avec une approche différente pour les automobilistes."