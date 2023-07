Chassé-croisé des vacances : le coup de chaud attendu sur les aires d'Orléans-Saran et Orléans-Gidy

Ce vendredi midi, c'était déjà la course aux places sur les parkings des aires d'Orléans-Saran et Orléans-Gidy, le long de l'Autoroute A10. Mais ce n'est rien comparé à ce qui attend les équipes et les commerces sur la journée de samedi. " On sera vraiment sur la plus grosse journée de l'année" explique Florence Fourquet, directrice des sites pour le groupe de restauration Aréas . " On attend environ 3.000 clients sur nos différents points de restauration. C'est 3 fois plus qu'un samedi ordinaire et même 10 fois plus de monde qu'un jour de semaine en plein mois de novembre".

3 fois plus de fréquentation qu'un samedi ordinaire

Concrètement, plus de 300 sandwichs jambon/beurre seront vendus samedi sur les différents points de restauration rapide et au moins 600 clients attendus sur les services à table et à la cafétéria." On est sur un point kilométrique intéressant. Les gens partis du Nord font leur première vraie pause ici et en remontant, on se dit qu'on va recharger les batteries avant d'attaquer les bouchons parisiens"

" Le jambon braisé, c'est la madeleine de Proust des autoroutes"

A la cafétéria qui dessert les deux aires et qui surplombe en partie l'A10, on se prépare aussi au rush de ce samedi. " Il faut être chaud patate, on n'a pas le choix" explique tout sourire Sandrine, la manager des lieux. "Pour ce week-end de chassé croisé, on double voire on triple les effectifs sur certains postes. Il faut être au taquet et aller vite. Les gens font une pause mais ils n'ont pas non plus envie de trainer trop à la cafétéria." La manager a donc prévu des stocks en conséquence et elle sait déjà que deux plats auront du succès. " Il y a le burger toujours et le jambon braisé qui est la madeleine de Proust des autoroutes". Durant l'été, les différents points de restauration des aires doublent leurs effectifs passant de 55 à un peu plus d'une centaine de personnes dont des jeunes en contrat saisonnier.