Chassé-croisé des vacances : les Monts du Pilat, l'itinéraire bis dans la Loire

Bourg-Argental, France

Noir dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours : Bison Futé prédit la pire journée de l'année sur les routes. Certains automobilistes passent à travers les Monts du Pilat, dans l'espoir d'éviter les bouchons et les ralentissements autour des travaux du pont de Givors sur l'A6.

Le trajet permet aussi de profiter de paysages verts et des petites routes sinueuses. "Ça change du périphérique parisien", sourit Guillaume, qui fait la route depuis Boulogne-Billancourt. "Et de virage en virage, ça berce ma fille ... qui s'endort !".

Un boum chez les commerçants des Monts du Pilat

Le passage de vacanciers profite aux commerçants de Bourg-Argental. Dans sa boulangerie, Dorianne Sanchez reçoit beaucoup plus de touristes les premiers week-ends d'août et surtout celui-ci.

Cet afflux a une répercussion importante sur son chiffre d'affaires. En moyenne, il gonfle de 30% ces week-ends-là et de 15% les autres week-ends de vacances. "Ça se calme à partir du 15 août. C'est le moment où on ferme... et on part en vacances !".