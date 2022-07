Chassé-croisé en Creuse : des ateliers pour sensibiliser les vacanciers sur la sécurité routière

Un simulateur de choc frontal ici, un questionnaire sur le code de la route là-bas, ou encore un circuit à vélo un peu plus loin. L'aire de repos des Monts-de-Guéret, sur la N145, a accueilli de nombreux stands ce samedi 30 juillet avec un thème commun : la sécurité routière, en plein week-end de chassé-croisé entre "juilletiste" et "aoutiens". Une période de forte fréquentation sur les routes, noire dans le sens des départs, et rouge dans le sens des retours selon Bison Futé.

Parenthèse ludique sur la route des vacances

La pause café des automobilistes de passage a pu être accompagnée de nombreux ateliers, comme par exemple un simulateur de choc frontal. Deux sièges auto sont fixés sur un rail, et vont parcourir quelques mètres avant de percuter des montants. Rodolf, de l'association "La route en toute sécurité" installe Zoé et Léa, avant de leur donner quelques indications sur le port de la ceinture : "Elle est bien serrée contre le corps, elle ne vrille pas et elle est bien calée sur l'épaule."

Une fois que les deux sièges se sont stabilisés, l'animateur demande aux deux soeurs quelle vitesse elles ont atteint. "Je dirai 70km/h", répond Zoé, "20 km/h", estime de son côté Léa. "Les gens ne se doutent vraiment pas qu'ils vont juste à 5 km/h, et l'effet à cette vitesse là est déjà assez visible", commente Rodolf.

Une expérience courte mais qui vise à marquer les esprits. L'objectif est le même pour les autres ateliers, comme le simulateur de conduite, ou encore la carcasse d'un véhicule du personnel d'entretien des routes. "Vous avez des gens qui veulent arriver le plus tôt possible sur les plages, et qui auront tendance à éclipser les pauses qui sont nécessaires. On s'endort au volant et on crée un accident", prévient le colonel Eric Cabioch, le commandant du groupement de gendarmerie de la Creuse.

A ses côtés, la préfète du département, Virginie Darpheuille-Gazon insiste : "Le nombre de voitures en circulation major automatiquement le risque d'accident. Les gens sont pressés d'arriver sur leur lieu de vacances et peuvent commettre des imprudences." Il est donc conseillé de s'arrêter au moins une fois toutes les deux heures pour éviter un surplus de fatigue, surtout en période de chaleur. Pour rappel, les principales causes d'accident sont la vitesse et l'alcool.