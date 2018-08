La prudence plus que jamais de rigueur ce samedi sur la RN 145. C'est le traditionnel chassé croisé des juilletistes et des aoutiens. Près de 30 000 véhicules vont circuler sur cette route transversale.

Guéret, France

Les neuf agents de la Dirco, la Direction Interrégionale des Routes Centre Ouest, qui veillent en permanence été comme hiver sur la RN 145 ne devraient pas chômer aujourd'hui. Le trafic va quasiment doubler sur la deux fois deux voies qui traverse la Creuse d'est en ouest. Chaque jour, 15 000 à 20 000 véhicules empruntent cet axe, mais durant la période estivale, certains week-ends, la circulation double quasiment et frôle les 30 000 véhicules jour !

Des bagages mal arrimés

Plus de trafic, c'est forcément plus d'interventions pour les agents. Un pneu qui éclate, une voiture en panne et il faut aussitôt réagir, dégager la chaussée pour ne pas risquer de provoquer un accident. Les patrouilleurs traquent aussi tout ce qui tombent des galeries et ce n'est pas ce qui manquent en cette période de l'année. "On trouve de tout, explique Guillaume Libert, chef du district de Guéret à la Dirco, des vélos mal attachés, des bagages qui glissent des galeries, on a même ramassé un fauteuil dernièrement"!

Garder les bons réflexes

Les agents de la Dirco font en moyenne une centaine d'interventions par mois sur les 90Km de la RN 145 en Creuse, mais deux fois plus en juillet et en août. Alors pour ne pas mettre en péril leur vie, Guillaume Libert rappelle aux automobilistes quelques consignes simples : "_respecter les distances de sécurité_, l'augmentation du trafic crée des phénomènes d'accordéons très dangereux. Penser à faire un pause toutes les deux heures sur les aires de repos. Et puis surtout si vous avez été bloqués dans des bouchons, inutile de rouler plus vite pour essayer de rattraper le temps perdu, ça ne vaut pas la peine de risquer sa vie pour gagner quelques minutes". Mais ce qui inquiète particulièrement Guillaume Libert, ceux sont les "distracteurs", les GPS, les téléphones portables et tous les écrans qui détourne l'attention des conducteurs.

