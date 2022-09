Chasse en Ille-et-Vilaine : " un loisir qui peut coûter cher"

Dans son armurerie à Rennes, Marion Moussiau voit défiler les clients cette semaine "il y a beaucoup de monde à quelques jours de l'ouverture, avec des clients qui ont besoin d'acheter des cartouches, des balles. D'autres ont besoin aussi de faire réviser leur fusil". Dans cette boutique spécialisée, on trouve du matériel neuf ou d'occasion "il y a pas mal de clients qui franchissent la porte pour trouver un fusil d'occasion, mais ils repartent parfois avec du neuf". Comme pour les voitures, la commerçante propose aussi de reprendre l'ancien matériel. Grâce à une reprise David, un chasseur cancalais qui pratique aussi le ball-trap, vient justement de s'offrir un Beretta automatique trois coups.

1.500 euros pour un nouveau fusil

Le chasseur passionné va débourser finalement 1.500 euros pour ce fusil "je n'avais pas racheté d'arme depuis 10 ans, et la chasse est mon seul loisir. Mais c'est vrai que c'est un sport qui coûte plus cher que le golf !" Dans son magasin, Marion Moussiau a d'autres cordes à son arc pour les chasseurs qui auraient un budget moins conséquent "je peux proposer ce vieux fusil à 200 euros, il est moins léger que d'autres modèles mais peut convenir pour débuter". Pour compléter l'équipement, il faut également des munitions, "le nombre dépendra du type de chasse et de votre niveau. Si vous débutez, il vous faut beaucoup car vous risquez de rater plus fréquemment la cible" sourit la commerçante.

Ajouter à votre liste, un chien "obligatoire pour chasser en plaine" , et puis il faudra bien sûr un permis de chasse. En Bretagne, ils sont quelques 40.000 à attendre impatiemment l'ouverture ce dimanche.