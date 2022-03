Chasse : en visite dans la Loire, Willy Shraen rappelle sa volonté d'une police des chasseurs

Comme chaque année, Willy Shraen, le président de la Fédération nationale des chasseurs fait le tour des présidents des fédérations du pays. Un tour 2022 un peu spécial à un mois du premier tour de l'élection présidentielle. En visite dans la Loire, ce mercredi, il a rappelé l'importance de l'amélioration de la sécurité de la pratique.

Une amélioration de la sécurité plus que jamais à l'ordre du jour, quelques semaines après la mort d'une randonneuse dans le Cantal, tuée par une jeune chasseuse. Il s'agit selon lui "d'un accident et il faut trouver les moyens pour qu'il ne se reproduisent plus". Pour cela, il entend travailler avec les fédérations afin d'améliorer les relations avec les promeneurs ou par exemple les cyclistes.

Un choix qui va s'imposer naturellement

Willy Shraen entend également faire parvenir auprès des candidats à l'élection la nécessité d'une police de chasseur au nom de l'environnement. Une proposition dont il avait déjà fait part en novembre dernier. Les chasseurs ont« un rôle à jouer en matière de police de proximité », assure le président de la Fédération nationale des chasseurs. Willy Shraen qui compte rappeler la nécessité de permettre aux agents assermentés pour le contrôle des chasseurs, déjà présents dans les fédérations régionales et d'en faire une police rurale de proximité pour aider les autorités et les gardes-champêtres. "Aujourd'hui il manque un maillon au niveau de la petite police de proximité environnementale".

Des bras capables selon lui de soutenir les maires des communes face aux incivilités comme le dépôts d'ordures sauvages. "Qui mieux que les chasseurs pour connaître les territoires. Il n'y a pas une commune où nous n'avons pas de structures. Donc à partir de là, je pense qu'il faut faire confiance aux fédérations qui ont les personnes habilitées pour cela. Je suis persuadée que c'est le bon choix pour l'Etat, et il va s'imposer naturellement", assure-t-il.

Une loi d'indemnisation des dégâts agricoles à corriger

Autre dossier sur lequel Willy Shraen espère un engagement des candidats à la présidentielle: la loi en vigueur sur l'indemnisation des dégâts agricoles par le gros gibier. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont les chasseurs qui remboursent les cultivateurs en cas de destructions de parcelles. Un coût trop conséquent selon les fédérations qui avaient déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel pour mettre fin à ce système qui met a mal leurs finances.

Ils ont finalement été déboutés en janvier dernier. "Avec la guerre en Ukraine, il y a une explosion des prix des denrées. Donc ce qu'on avait du mal à payer il y a 6 mois, on ne pourra bientôt plus le payer. De plus, il y a de nombreuses endroits qui ne sont pas chassables. Ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est que l'on nous demande de payer les dégats sur l'ensemble du territoire. Cela n'est pas possible. Il faut revoir cette loi écrite en 1968. Il faut donc modifier cette loi qui devient une exception française et qui nous fait extrêmement mal."