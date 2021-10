Chasse interdite le week-end : "De la surenchère, du no limit", les chasseurs répondent à Yannick Jadot

La proposition du candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot, qui veut interdire la chasse le week-end et durant les vacances, agace les chasseurs. "C'est de la surenchère, c'est du no limit", a notamment lancé la Fédération nationale des chasseurs.

Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot a déclaré vendredi vouloir interdire la chasse durant les week-ends et les vacances scolaires. Une proposition qui a provoqué l'agacement des principaux concernés. Interrogé sur franceinfo vendredi soir, le président de la Fédération nationale des chasseurs répond : "C'est de la surenchère, c'est du no limit". Selon Willy Schraen, "ce n'est pas très sérieux d'annoncer la fin de la chasse le week-end ou pendant les vacances, ce n'est pas cohérent".

"Les trois quarts des personnes qui vivent dans la ruralité n'osent pas aller se promener le dimanche quand il y a des tirs de fusil, ce n'est pas normal", avait avancé Yannick Jadot sur BFM. "Voyons le dernier sondage qui est sorti", lui répond Willy Schraen : "Un Français sur deux est contre [la chasse] mais quand on demande à tous les Français, 'est-ce que vous voulez manger du gibier', il y en a 74% qui veulent manger du gibier".

Le candidat avait également souligné que 70% des chasseurs venaient des villes. "Un tout petit peu de bon sens, on sait qu'il y a entre 70 et 80% des chasseurs aujourd'hui qui habitent dans la campagne, en milieu rural", rappelle de son côté le président de la Fédération nationale des chasseurs. "On imagine bien que les chasseurs français sont tous planqués dans les villes et que les agriculteurs gèrent les espaces verts dans le monde urbain", a-t-il ironisé.

"Une des pratiques les plus encadrées en France"

Alain Perea, député LREM de l’Aude et co-président du groupe d'études "chasse et territoires" à l’Assemblée Nationale, estime lui que "la chasse est une des pratiques les plus encadrées en France". Selon l'élu, il s'agit d'une pratique "où on a un certain nombre de contraintes très, très importantes" : "Il y a un permis, il y a un port d'arme, on ne chasse pas toute l'année, beaucoup de jours de la semaine sont interdits à la chasse, une grande partie des territoires, notamment ruraux, sont interdits à la chasse et sont classées 'réserve de chasse'. Et donc, il y a énormément déjà de contraintes. Je ne dis pas qu'il ne faudrait peut-être pas l'encadrer un peu plus, mais en fait, elle est déjà beaucoup encadrée."

"Monsieur Jadot parle d'interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. Mais il croit que la chasse est pratiquée par des retraités ? Quand on travaille, on ira chasser quand ? Quand on est étudiant, on ira chasser quand ? Monsieur Jadot parle d'une pratique qu'il ne connaît pas", a déclaré le député sur franceinfo vendredi soir.

La chasse fait partie historiquement de la culture et de la tradition française. - Le député LREM Alain Perea

"Aujourd'hui, il faut arrêter de dire que de se promener dans la forêt en France, c'est un danger terrible. C'est faux et archi faux. Bien sûr qu'il y a la possibilité d'avoir un accident. Mais quand vous regardez tous les chiffres, le nombre d'accidents qu'il y a au regard du nombre de Français qui se promènent dans la nature, je ne dis pas que ce n'est pas dangereux, mais quand même", a poursuivi Alain Perea.

Selon l'Office français de la biodiversité, 136 accidents de chasse et 141 victimes ont eu lieu en France pendant la période 2019-2020. Si le député de la majorité admet que de "plus en plus de Français sont frontalement opposés à la chasse", il estime que Yannick Jadot "surfe sur cette vague et alimente cette opposition."