Chasse : l'ouverture dans trois départements auvergnats ce dimanche

C'est l'ouverture générale ce dimanche dans le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et le Cantal. Un moment toujours très attendu par les chasseurs. Il faudra en revanche patienter une semaine de plus dans l'Allier.

"C'est toujours un moment très particulier pour tous les passionnés". Pour Dominique Busson, comme pour les 11.500 chasseurs du Puy-de-Dôme, ce dimanche était coché depuis longtemps sur le calendrier. "Même si on a chassé depuis le 7 juin les sangliers à l'affût lorsqu'ils faisaient des dégâts" poursuit le président de la fédération des chasseurs dans le département. "Mais cette année, avec le Covid c'est un peu compliqué".

Les passionnés attendent l'ouverture © Radio France - Emmanuel Claverie

La crise sanitaire est évidemment au cœur des préoccupations. "Nous devrons respecter les gestes barrières" prévient Dominique Busson, "pour éviter des clusters afin de continuer à chasser et pratiquer notre passion favorite".

Le Covid fait peur, mais la chasse est une activité de pleine air et donc compatible avec la pandémie... Dominique Busson, président de la fédération des chasseurs du Puy-de-Dôme

Pour autant, cette ouverture générale s'annonce plutôt bien. "Le confinement a laissé de la tranquillité au gibier, c'était la période de reproduction, mais il y a aussi eu un impact sur les prédateurs comme les renards" ajoute Dominique Busson. L'optimisme et l'excitation sont donc là.

La population de cervidés se porte bien

"On devrait avoir de belles couvées de perdrix ou de faisans" espère le patron des chasseurs puydomois. "Ce sera mon 56e permis, mais on est toujours un peu stressé, c'est un moment magique, on arpente la campagne avec nos chiens, on est pas là pour tout tuer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ferveur" s'impatiente Dominique Busson.