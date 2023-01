Chasse : le gouvernement prépare une application pour renforcer la sécurité des chasseurs et des promeneurs

Visualiser en temps réel les chasses en cours grâce à une application pour smartphones, afin de prévenir et réduire le nombre d'accidents : c'est l'une des mesures du plan "zéro accident" de chasse que la secrétaire d'État à l'Écologie Bérangère Couillard détaillera lundi matin, lors d'un déplacement à Dry (Loiret), près d'Orléans. Selon franceinfo , "Il est possible" que cette application soit "déployée en moins de six mois après la présentation" des mesures.

Alcoolémie, premiers secours, angle de tir : l'exécutif a dévoilé les grandes lignes de ce plan fin octobre dans la Marne, avant d'organiser des consultations. Selon plusieurs sources ayant participé aux discussions, la création d'une journée ou demi-journée sans chasse, sur laquelle la secrétaire d'État à l'Écologie indiquait qu'il n'y avait "pas de tabou", semble ne plus être à l'ordre du jour.

Une déception pour les associations de protection de l'environnement, qui jugent les mesures envisagées largement insuffisantes. "Si le plan sécurité chasse se limitait finalement à quelques mesurettes comme l'interdiction de chasser en état d'ébriété (c'est quand même la moindre des choses !) ou l'idée d'une application mobile pour que les chasseurs volontaires se signalent, le gouvernement va grandement décevoir les 4 Français sur 5 qui souhaiteraient le dimanche sans chasse", a réagi Matthieu Orphelin, directeur général de la Ligue de Protection des Oiseaux.

90 accidents de chasse (blessures corporelles liées à l'utilisation d'une arme de chasse) ont été recensés par l'Office français de la biodiversité durant la saison 2021-2022, dont huit mortels. Deux des victimes n'étaient pas chasseurs.