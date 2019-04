Chasse : le Sénat crée un délit d’entrave punissable d’un an de prison

Par Germain Arrigoni, France Bleu

Le Sénat a créé jeudi un délit d'entrave pour sanctionner plus sévèrement l'action d'empêcher de chasser avec des condamnations pouvant aller jusqu’à un an de prison et 30.000 euros d’amende. Il a également voté de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité à la chasse.