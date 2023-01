Chasse : pour le député écologiste, Jean-Claude Raux : "Il faut en finir avec les carricatures des deux cotés"

Le député de la 6è circonscription de Loire-Atlantique (Chateaubriant-Ancenis) Jean-Claude Raux était l'invité de France Bleu Loire Océan ce lundi matin. Ecologiste et élu rural, il porte un regard particulier sur la chasse, activité qu'il connait bien pour avoir grandi à la campagne.

"Il faut en finir avec les carricatures de part et d'autres ! Quand j'entends le président de la fédération française de chasse réduire la ruralité aux chasseurs, ce n'est pas la réalité. Il y a effectivement des chasseurs à la campagne mais ça ne concerne pas la majorité des gens non plus. Et de l'autre coté on ne peut pas voir tous les chasseurs comme des monstres sanguinaires alcoolisés. Je connais beaucoup de chasseurs qui s'intéressent à la biodiversité" explique l'élu d'un secteur où la chasse fait partie du quotidien.

D'ailleurs, interrogé sur l'absence de jour "non chassés" dans le plan gouvernemental, Jean-Claude Raux reconnait que le texte aurait pu être plus ambitieux sur la question du "partage de la nature" : "ça aurait pu être des horaires aménagées ou un dimanche sur deux" avance l'ancien maire de Saffré qui rappelle toutefois que "la cohabitation reste possible". Jean-Claude Raux raconte par exemple "être allé courir hier (dimanche) aux alentours de chez moi, j'ai entendu quelques coups de feu au loin, mais ça ne m'a pas empêché de prendre l'air".

L'application pour géolocaliser des chasseurs : "un gadget inutile"

S'il salu e la création d'un délit d'alcoolémie (interdiction de chasser avec plus de 0.5 gramme d'alcool par litre de sang) le parlementaire se demande encore comment cela pourra être contrôlé. Par ailleurs, il se monte plus sceptique sur la création d'une application censée géolocaliser les chasseurs et donc prévenir les promeneurs : "Je me demande qui a pu avoir cette idée géniale car il suffit d'aller se promener en foret et d'essayer de se repérer avec son smartphone pour se rendre compte que c'est très difficile , qu'il y a peu de réseau, ça me parait donc plus être un gadget qui me semble inutile"