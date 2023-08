Chasseurs et pêcheurs de Dordogne organisent une fête pour leurs 100 ans

Deux grandes fédérations de Dordogne fêtent leurs 100 ans. En 1923, les pêcheurs et chasseurs de Dordogne se structurent et créent une seule et même fédération pour les deux activités jusqu'en 1941. Cent ans après cette création et aujourd'hui face à la remise en cause de leurs passions, pêcheurs et surtout chasseurs veulent faire découvrir comment ces activités ont évolué lors d'une fête de trois jours, du 11 au 13 août 2023. Les 17.000 chasseurs périgourdins et les 20.000 pêcheurs sont tous invités au château de Campagne, prêté par le Département, et les fédérations espèrent aussi faire venir ceux qui ne connaissent pas ou peu ces pratiques.

"Aujourd'hui, la chasse n'a plus le même but"

"Ceux qui combattent la chasse changent d'avis quand ils décident de la connaître" estime le président de la fédération de pêche en Dordogne, Michel Amblard qui espère voir des curieux participer à la fête "la chasse a évolué, elle n'est plus ce qu'elle était, mais c'est un loisir comme un autre, ça a toujours existé de tuer les animaux pour se nourrir. Aujourd'hui, ce n'est plus le même but, il y a une nécessité de réguler et c'est une passion".

De plus en plus de jeunes pêcheurs

Même si leur activité est moins contestée, le premier vice-président de la fédération de pêche de Dordogne, Jean-Marc Garot estime que "beaucoup de gens méconnaissent les pratiques actuelles de la pêche, les techniques ont énormément évolué ! La pêche à l'ancienne avec le bouchon est complètement caduque aujourd'hui. En 2023, on a des pêcheurs modernes qui utilisent des techniques de pêches modernes. C'est d'ailleurs ce qui intéresse les jeunes et explique la croissance des cartes "jeunes"". Ci-dessous, le programme des festivités qui est également à retrouver en cliquant ici .

Vendredi 11 août

A partir de 18h30 : Marché gourmand animé par la banda "La Bodega"

Samedi 12 août

De 9 heures à 17 heures : Démonstration et animation autours de la ruralité et de la nature

9 heures Ouverture et randonnée CD24

11 heures : Inauguration

20 heures : Repas de gibier sous chapiteau cuisiné par un chef (réservation au 05.53.35.41.42 / 20€ adulte, 12€ enfant

Dimanche 13 août