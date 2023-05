Chasseurs et randonneurs se baladent ensemble à Riols pour un partage harmonieux du massif forestier

Illustration promenade chasseurs et randonneurs

Qui n'a jamais entendu dire que la cohabitation était bien difficile entre chasseurs et promeneurs dans les massifs forestiers ? À Riols, dans l'arrière-pays héraultais, les cinq équipes cynégétiques veulent changer l'image que le public porte à cette pratique tant décriée.

Cette frustration de ne pouvoir profiter de la nature en toute sécurité contribue, sans doute, à une incompréhension. C'est pour cette raison que ce dimanche 28 mai 2023 une balade commune est organisée à partir de 9 heures au départ du hameau de Mézouilhac. Plusieurs circuits sont proposés.

Riols, proche de Saint-Pons-de-Thomières au nord-ouest de Béziers, possède 5.700 hectares de végétation. Et les randonneurs sont nombreux, été comme hiver, à aller flâner et découvrir cette végétation en empruntant les dizaines de kilomètres de sentiers. Cette idée commune, lancée par des associations de chasseurs et de marcheurs, a réuni une centaine de personnes l'an passé.

"L'idée est d'occuper l'espace de manière harmonieuse"

Cette balade est soutenue par la mairie. "Le territoire de la commune de Riols n'est pas ouvert qu'aux chasseurs, mais à tout le monde", dit Jean-Marc Saleine, le maire de la commune. "Quand un chasseur et un promeneur se rencontrent, il faut qu'ils puissent discuter. Le chasseur a une mauvaise image. Il est armé, il peut être bruyant avec son 4x4, mais n'oublions pas qu'il entretient aussi les sentiers empruntés par les randonneurs. Des sentiers accessibles permettent aussi aux secours de se rendre rapidement à leur chevet lors d'un accident ou d'un incendie. Il n'y a aucune raison qu'ils ne s'entendent pas. En tout, nous veillons à Riols à ce que l'espace soit occupé de manière harmonieuse."

