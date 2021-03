Chasteaux : des propriétaires veulent récupérer leurs terrains occupés par les cabanes

Les occupants des cabanes dans les bois de Chasteaux sont menacés d'expulsion. Depuis plusieurs années une dizaine de personnes vivent en pleine nature dans des cabanes sommaires qu'ils ont construites eux-mêmes. Le problème c'est qu'au début ils n'occupaient qu'un terrain propriété de l'initiateur de cet habitat, François Fleury. Mais petit à petit ils ont construit aussi sur des terrains ne leur appartenant pas. Et les propriétaires de ceux-ci en ont aujourd'hui assez. Ils devraient dans les prochains jours déposer au tribunal de Brive une requête en référé pour les faire expulser.

Je ne pouvais pas faire 10 cabanes sur mon propre terrain" François Fleury

"Nous discutons avec eux depuis un an et demi" affirme Jean Coulié, l'un des quatre propriétaires concernés. Il avait donné du temps dit-il donc aux habitants des cabanes pour s'en aller pour ne "pas les virer comme des malpropres". "Et là au lieu de redéployer sur leurs propres propriétés ils développent chez nous. Là moi je ne suis pas d'accord". François Fleury ne nie pas les faits. "Je ne pouvais pas faire 10 cabanes sur mon propre terrain. Ça n'aurait pas eu de sens. Ça aurait ressemblé à un lotissement". Mais il précise qu'il n'a jamais eu l'intention de s'approprier ces terrains ajoutant qu'il ne "tire aucun profit de ces parcelles". Et de rappeler surtout que ces cabanes sont facilement démontables. S'il le faut effectivement il le fera sans problème.

Le maire incriminé

Mais François Fleury et les autres habitants de ces cabanes estiment que les propriétaires qui jusqu'à présent n'avaient pas manifesté une telle hostilité à leur égard et à leurs cabanes ont en fait été poussés dans leur action par le maire de la commune. Car la mairie est en procès avec la communauté. Jean-Paul Fronty, le maire ,a en effet porté plainte il y a quelques mois estimant que ces personnes occupent des terrains dangereux, en zone inondable et sujets à glissement. Mais il se défend d'avoir influencé les propriétaires. "J'ai informé les propriétaires qu'il y avait des constructions sur leurs propriétés. Ils ne le savaient pas certains". Et de rappeler que ces gens se sont installés dans la zone sans autorisation et "qu'il n'y aura jamais d'autorisations de constructions dans cette zone parce que c'est une zone à risques".