Château-Gontier : le cirque Zavatta répond au Refuge de l'Arche sur la maltraitance animale

La présence du cirque Zavatta à Château-Gontier-sur-Mayenne inquiète le Refuge de l'Arche. L'établissement qui recueille des animaux depuis des décennies n'apprécie pas vraiment que le cirque et sa quarantaine d'animaux sauvages se produisent à quelques kilomètres de lui. Certains cirques sont responsables de la maltraitance animale dit en substance le Refuge de l'Arche sur sa page Facebook et Instagram.

Le bien-être animal, un simple business ?

La mairie et la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier ont eux donné le feu vert au cirque pour une semaine de représentations en face de l'espace Saint-Fiacre. Et ce début de polémique agace aujourd'hui un des responsables du cirque Zavatta, Vincent Justin. Accuser tous les cirques de France de maltraiter des animaux sauvages est un peu facile explique le monsieur Loyal du cirque. "On parle de faunes sauvages captives, qui n'ont de sauvages que le terme. C'est un emploi technique et officiel du mot puisque les animaux qui sont ici ont été domestiqués depuis quatre ou cinq générations déjà. Que ces gens-là ne puissent pas admettre qu'un animal sauvage ait pu être imprégné, domestiqué, apprivoisé, éduqué au contact de l'homme, c'est ça, le problème" explique-t-il.

Vincent Justin s'habitue malheureusement aux polémiques autour des animaux sauvages. D'après lui certains défenseurs de la cause animale s'intéressent à leur "bien-être" uniquement pour des raisons économiques uniquement. "_Certains parcs et refuges profitent de la venue d'un cirque pour demander des dons et pour demander de l'argent_. Ils veulent récupérer les animaux de cirque" déclare-t-il.

Une rencontre prochaine ?

À Château-Gontier les animaux pâturent parfois sur un terrain près du parking avec l'accord de la municipalité. Pour montrer sa bonne foi, le cirque Zavatta a proposé à la mairie qu'elle reverse l'argent de son droit de place au refuge de l'Arche. Fin septembre, la ministre de la Transition Écologique, Barbara Pompili a annoncé "la fin des animaux sauvages dans les cirques itinérants dans les sept ans à venir". Pour apaiser la situation Philippe Henry le maire de Château-Gontier souhaite que le refuge de l'Arche et les membres du cirque Zavatta se rencontrent. "Je pense que ces deux mondes doivent s'accepter dans cette phase de transition. Il faut que l'on accompagne cette transition et pas interdire tout du jour au lendemain" commente l'élu.