Château-Gontier-sur-Mayenne : quels aménagements pour la place de l'ancien champ de foire ?

C'était un lieu emblématique de Château-Gontier-sur-Mayenne au 20e siècle : la place de l'ancien champ de foire. Elle sera aménagée dans les prochaines années. Avec ses 12.000 mètres carrés et ses 200 places de stationnement, la place va connaître un bon lifting. La mairie souhaite donc réaliser un travail de concertation avec ses habitants. Un travail qui entre dans le cadre de la charte de la démocratie locale, signée il y a plusieurs jours par les élus.

Les Castrogontériens sont invités à une réunion ce mercredi (20h) à l'hôtel de ville pour faire des propositions. L'objectif pour Benoît Lion, adjoint aux Grands Projets et à la Démocratie Locale, c'est d'ouvrir la place sur la Mayenne et donc de peut-être déplacer le supermarché existant. "Il est vraiment en bas de la place, si on veut ouvrir sur la rivière, il faudra certainement revoir la position des constructions. Il faut que cette place donne envie d'aller en centre-ville, d'aller vers la Mayenne et de bénéficier de tout le patrimoine comme les remparts" explique l'élu.

Du côté des habitants que nous avons croisé, il sont unanimes ! Aménager la place, oui, mais il faut absolument garder le parking. "Ah oui, il faut de la place pour les voitures" s'exclame Jacqueline. "Ceux qui vont au bar là-bas n'ont pas beaucoup de places pour se garer, donc il faut garder ce parking" surenchérit Anne. D'autres Castrongontériens militent pour davantage de verdure. "Je suis très nature, et ce serait dommage d'abattre tous les arbres de la place" déclare Claudette.

Si vous avez des idées et voulez faire des propositions, rendez-vous sur le site internet de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne.