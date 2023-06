Château de la Buzine : la mairie de Marseille annule l'attribution de la gestion qui fait polémique

Nouveau rebondissement dans l'affaire du château de la Buzine . Dans un communiqué publié par la mairie de Marseille ce jeudi, la municipalité indique annuler l'attribution de la gestion du "Château de ma mère" au Centre de la culture ouvrière. Une annonce surprenante alors que depuis plusieurs semaines Nicolas Pagnol, "évincé" selon lui du château , dénonçait une décision scandaleuse de la mairie.

Une erreur dans la procédure selon la mairie

Dans le communiqué, la mairie explique avoir mené une vérification sur d'éventuelles erreurs de procédure dans cette attribution. Elle explique qu'il y a en effet eu une erreur dans la publicité préalable à la mise en concurrence.

Celle-ci aurait dû faire l’objet d’une "publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné", explique la municipalité, au-delà de la publication qui en a été faite dans la presse locale ainsi qu’aux niveaux national et européen. Cela aurait pu, selon la mairie, permettre d'attirer davantage de candidatures.

Une erreur administrative qui pousse donc la mairie à annuler la décision de confier la gestion du site au Centre de la culture ouvrière. "S’estimant elle-même lésée par cette erreur administrative" et afin de "se prémunir d’éventuels recours", la Ville décide de déclarer sans suite la procédure d’attribution.

Benoît Payan assurait ne pas vouloir plier

Depuis plusieurs semaines, après avoir perdu la gestion du château, Nicolas Pagnol, petit-fils de l'écrivain, menait un combat, notamment sur les réseaux sociaux, pour récolter un maximum de signatures. Cette pétition a récolté plus de 58.000 signatures ce jeudi, et a attiré le soutien de nombreux poids lourds tels que la maison d'édition Grasset ou encore plus récemment l'auteur Joann Sfar.

De son côté, face à la pétition et aux prises de positions politiques, notamment à droite, le maire de Marseille assurait ne pas vouloir plier. Benoît Payan expliquait qu'il ne reculerait pas : "On me demande de trafiquer une délégation de service public [...], cela ne choque personne ?", questionnait le maire, énervé. Pour lui, Nicolas Pagnol et son association ont perdu, et de loin, l'appel d'offres pour la gestion du "Château de ma mère". La municipalité est donc revenue sur ses déclarations, suite donc à la découverte de cette erreur de procédure, selon elle.

Un audit sur la gestion du château

Dans son communiqué, la mairie assure également que les "violentes déclarations publiques" autour de son attribution "interrogent toutefois sur les intérêts au cœur de cette délégation de service public, qui semblent dépasser son simple objet culturel et patrimonial". Ainsi, la Ville explique qu'elle commandera un audit approfondi sur la gestion du château de la Buzine ces dernières années, "afin de s’assurer de la parfaite utilisation des deniers publics".