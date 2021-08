Château de Pau : un lancement réussi du pass sanitaire

Contrairement aux inquiétudes de certains professionnels du tourisme, la première journée avec le pass sanitaire obligatoire au château de Pau s'est déroulée sans problème. Les visiteurs, pas forcément favorables à la mesure, acceptent de présenter un QR Code et ont été au rendez-vous ce lundi 2 août. Du côté de la direction, on est confiant pour le mois d'août.

La direction est confiante

Depuis les annonces du chef de l'État sur le pass sanitaire, la direction du château s'est préparée. Elle s'est notamment équipée de nouveaux téléphones pour effectuer les contrôles. Les équipes ont été formées, un poste spécifique a même été créé. Le tout en prenant exemple sur ce qu'il se passait déjà sur les grands sites.

Pour ce premier jour avec ce pass sanitaire à l'entrée, Yann Rogier, le secrétaire général du Musée national et domaine du château de Pau a remarqué que ce dispositif n'était pas très contraignant et qu'il ne faisait visiblement pas fuir les touristes. "Nous avons pu constater que les quelques réservations qui ont été annulées de ce fait, ont été tout de suite réutilisées par d'autres visiteurs, explique Yann Rogier. Nous remplissons nos jauges sans difficulté."

Le château de Pau peut désormais accueillir plus de 49 visiteurs. © Radio France - Dimitri Morgado

Après une saison 2020 compliquée pour le château, les visiteurs sont au rendez-vous cette année. 20 % de fréquentation en plus a été observée en juillet 2021 par rapport au même mois l'année dernière. Pour Yann Rogier, ce pass sanitaire n'entachera pas le mois d'août.

Des touristes qui acceptent la mesure

Du côté des visiteurs, ceux qui se rendent au château en tout cas, le pass sanitaire n'est pas réellement un problème. "Si on veut sortir de la crise Covid, il faudra passer par là", s'exclame une vacancière. Une mesure acceptée, mais pas forcément jugée utile par tous. Une autre touriste se pose la question, "est-ce que c'est une bonne solution ? Je n'en suis pas certaine, mais c'est une façon comme une autre d'essayer de régler le problème, on va dire." Un pass sanitaire qui laisse aussi une partie de la famille à l'écart quand tout le monde n'est pas en règle. "C'est très contraignant, certes, mon mari n'a pas pu rentrer parce qu'il n'avait pas son pass, raconte une estivante. Mais moi en tout cas, je n'ai pas de problème avec le fait de m'y plier et de faire ce qu'on me demande."