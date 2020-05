Château de Sainte-Suzanne, Mont Saint-Michel... tous prêts à accueillir les Mayennais déconfinés

Pour ce premier week-end de déconfinement ces 16 et 17 mai, il est difficile de rêver mieux, il fait grand soleil. Vous pouvez vous promener dans un rayon de 100 kilomètres et en Mayenne, cela vous permet par exemple d'aller jusqu'au Mont Saint-Michel.

L'office de tourisme de la commune confirme qu'il y a déjà pas mal de voitures immatriculées 53 depuis le 11 mai, date de déconfinement. C'est vrai qu'être à l'air libre, cela fait du bien après deux mois à la maison, cela rassure aussi peut-être, pour limiter les risques. Tout est de façon prêt pour assurer votre sécurité sur le site.

Un site en plein air et moins bondé que d'habitude

Tout est fléché, il y a une seule entrée et une seule sortie. Toutes les rues sont ouvertes hormis la rue des Cocus qui est trop étroite et où la distanciation sociale ne peut être assurée. L'absence des touristes étrangers et de touristes français, au-delà des 100 kilomètres, permet aussi de limiter le nombre de personnes dans les rues, selon Flora Deguette de l'office de tourisme du Mont Saint-Michel.

Il y a un côté privilégié, on a le Mont Saint-Michel rien que pour soi

Si vous avez prévu de prendre la navette pour les deux derniers kilomètres jusqu'au Mont Saint-Michel, les horaires sont un peu modifiés, c'est de 9 à 19 heures mais c'est aussi possible de finir à pied. Prévoyez un masque de protection, il est obligatoire.

Trois sites touristiques mayennais rouverts depuis le 16 mai

Si vous êtes un fidèle amoureux de la Mayenne, vous pouvez en profiter pour visiter les sites qui ont rouvert chez nous depuis le 16 mai : le musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien, le musée archéologique de Jublains et le château de Sainte-Suzanne.

Le château de Sainte-Suzanne a tout mis en place pour vous accueillir et garantir votre sécurité. Il n'y a pas de jauge d'accueil maximal pour la cour et le donjon à l'extérieur mais il y en a dans les espaces couverts comme la bergerie et le logis, respectivement 10 et 40 personnes. Le port du masque est obligatoire à l'intérieur.

Le directeur du site de Sainte-Suzanne, Pascal Trégan espère désormais que le public répondra présent :

Qui va vouloir tout de suite mettre le nez dehors et se confronter à du public ? On ne peut pas le dire mais tous les éléments sont réunis pour qu'on ait un passage assez conséquent : la météo et l'envie des gens de ressortir

Le château de Sainte-Suzanne est même ouvert ce dimanche 17 mai, à partir de 10 heures.