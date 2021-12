Château-Gontier : face à la baisse des fréquentations, le Refuge de l'Arche lance un appel aux dons

"Nos 1.300 animaux ont besoin de vous !". Cette année encore, le Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne a pâti des mois de fermetures engendrés par l'épidémie de Covid-19, l'instauration du pass sanitaire, ainsi que la météo pluvieuse de cet été. Les fréquentations sont en baisse de 40% en 2021. Face à cette perte de revenus conséquente, l'institution mayennaise lance un appel aux dons.

"Faire un don, c’est s’engager à nos côtés et soutenir nos actions en faveur de la cause animale, écrit le Refuge de l'Arche dans un communiqué. C’est offrir à nos 1.300 pensionnaires issus de zoos, de cirques, de laboratoires ou encore de particuliers, une retraite bien méritée et apaisée en leur prodiguant bien-être, soins et nourriture."

Cliquez ici pour retrouvez la cagnotte en ligne lancée par le Refuge de l'Arche et l'association Le CEPAN. Un don permet d'obtenir une réduction fiscale de 66% selon le montant, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.