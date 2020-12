A Château-Gontier, le père Fernand Pasquier, le doyen des prêtres mayennais, fête ses 100 ans

C'est dans sa maison de Château-Gontier-sur-Mayenne, juste en face de l'église de Bazouges où il a officié pendant trente ans, que le père Fernand Pasquier fête ce vendredi 4 décembre un anniversaire pas comme les autres : ses 100 ans. Un siècle de vie bien rempli, pendant lequel il a dirigé pas moins de dix paroisses différentes, toujours en Mayenne. "Je sais très bien que j'ai une chance inouïe d'être encore debout et de pouvoir jouir de la vie sans pratiquement aucune maladie", se réjouit Fernand Pasquet.

Le curé a toujours été un hyperactif. Dans sa jeunesse, il travaille comme ouvrier alors même qu'il est prêtre, et participe à la cueillette des pommes dans le Haut-Anjou. "Ça m'a aidé à rencontrer des gens, des jeunes comme des vieux, non plus en étant supérieur à eux, mais en étant l'un d'eux, et en mettant la main à la pâte. Je pense que ça m'a aidé à survivre." Le premier secret de la longévité de Fernand Pasquier se trouve donc dans ses rencontres. "J'aime le contact, j'aime les personnes que je rencontre, et même s'il y a déjà beaucoup de personnes qui m'entourent, je pense que je suis encore capable d'accueillir des personnes."

"Somnoler toute la journée dans mon fauteuil, ce n'est pas du tout mon truc !"

Son deuxième secret : rester connecté au monde qui l'entoure. Pas question pour le doyen des prêtres mayennais de rester dans son fauteuil toute la journée à attendre que la journée passe. "Il faut s'intéresser au monde qui nous entoure, même à un âge avancé", lance le prêtre mayennais. "Il faut participer, montrer qu'on existe, faire marcher son jugement sur le monde d'aujourd'hui. Somnoler toute la journée, ce n'est pas du tout mon truc !". Fernand Pasquier préfère les ballades, la lecture, et les matches de rugby. De quoi occuper encore de longues années.