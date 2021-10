Château-Gontier : le Refuge de l'Arche lance une pétition pour protéger deux ours !

Le Refuge de l'Arche lance une pétition pour garder Bony, un ours brun rescapé. Bony et Glasha, un autre ours, ont été retirés à un couple de circassiens dans le Loir-et-Cher mais la cour ne s'est pas prononcée sur leur futur. Le Refuge veut lever des fonds pour demander leur placement définitif.

Le Refuge de l'Arche lance une pétition pour garder Bony. Cet ours brun de 20 ans est accueilli au refuge depuis 2019. Bony et Glasha, un autre ours brun recueilli par un refuge ami en Allemagne, ont été retirés à un couple de circassiens dans le Loir-et-Cher. En septembre, le couple a été relaxé mais la cour ne s'est pas prononcée sur le futur des deux mammifères. Pour l'instant, Bony est ici à Château-Gontier-sur-Mayenne et il est bien.

"On n'est pas un zoo"

"Bony est tranquille ici", répète Hugues Lemercier, le directeur du Refuge de l'Arche. L'ours brun a un espace de 2 000m2 pour lui seul, une loge remplie de paille pour se reposer. "Il peut sortir quand il veut, rentrer quand il veut. On n'est pas un zoo, s'il dort quand il y a des visiteurs, tant pis, on ne le réveille pas."

Presque incapable de mâcher

À son arrivée au refuge, l'équipe de soigneurs a récupéré un animal en piteux état. "Il avait tellement mâchonner la cage ou les grilles dans lesquelles il était gardé, qu'au niveau de ses dents, il y a fallu faire des opérations très conséquentes", raconte le directeur du refuge. Des opérations menées par le vétérinaire du refuge et des spécialisés, tant l'animal n'arrivait quasiment plus à mâcher.

Bony a été retiré à un couple de circassiens qui le maltraitait. - Le Refuge de l'Arche

Depuis, Bony a repris du poil de la bête, grâce aux soins adaptés apportés par Armelle Lagarde et son équipe de soigneurs. "Au début, on était beaucoup présents pour l''aider à s'adapter à ce nouvel environnement. Il y avait certains aliments qu'il n'avait jamais goûtés. Il a fallu un petit temps d'acclimatation." "Maintenant, on sent qu'il est bien ici, il prend du plaisir à grimper aux troncs", ajoute Hugues Lemercier.

Le refuge de l'arche a lancé cette pétition pour demander leur placement définitif en Mayenne. - Le Refuge de l'Arche

D'où l'importance de garder Bony dans son nouveau chez lui au Refuge de l'Arche. "Pour nous, c'est difficilement imaginable que cet animal se retrouve de nouveau sur une place de marché en train de rouler sur un ballon."