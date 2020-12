C'est la quête d'une vie. Nathalie Bahuaud est à la recherche de sa mère biologique. Elle sait depuis l'âge de neuf ans qu'elle a été adoptée mais c'est seulement à l'âge de 47 ans qu'elle en a découvert un peu plus. Sa mère biologique est une agricultrice de Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne : à 50 ans, Nathalie recherche sa mère biologique et ses quatre demi-soeurs

Nathalie Bahuaud recherche désespérément sa mère biologique et ses quatre demi-sœurs. Elle a aujourd'hui 50 ans et vit en région parisienne mais elle est née en Mayenne, à Château-Gontier. Nathalie a peu d'éléments sur sa famille biologique mais elle se démène pour la retrouver. Elle en a réellement besoin.

Nathalie sait depuis l'âge de neuf ans qu'elle a été adoptée par ses parents, un couple qui vit à Angers. Mais c'est seulement en 2017, qu'une cousine fait éclater le secret de famille.

"Elle me dit : "Ta mère était cultivatrice. Son premier mari est décédé, elle avait eu quatre filles. Elle était vraiment très pauvre, elle n'avait qu'un cheval et trois vaches. Elle a dû faire venir un journalier pour l'aider, ils ont eu une relation et c'est comme cela qu'elle est tombée enceinte"", se rappelle Nathalie.

Mon père biologique ne sait pas que j'existe, mes quatre demi-sœurs non plus

A ce moment-là, c'est le soulagement pour Nathalie. A 47 ans. elle connait enfin la vérité. Elle se lance alors dans des recherches. Direction Château-Gontier, son lieu de naissance. "Je me suis dit, il doit y avoir une trace à la clinique Saint-Jean de son admission, de son accouchement. Finalement, j'ai découvert que toutes les archives avaient brûlé donc je devais chercher ailleurs", explique-t-elle.

Elle contacte le fils du médecin qui a accouché sa maman, il a repris le cabinet de son père mais cela ne donne rien non plus. Malgré tout, Nathalie ne baisse pas les bras. Elle espère que sa mère est toujours en vie, elle doit avoir près de 80 ans.

Je veux simplement l'embrasser

Voilà ce qu'elle aimerait lui dire : "Je pense que c'est très dur pour une femme, quelles que soient les circonstances, de confier son enfant. _J'ai envie de soulager un peu sa conscience_. Je veux lui dire : "Je vais bien, je me suis construite. Je n'ai pas renié tes valeurs, je les porte en moi. Je me suis construite aussi avec tout ce que m'ont donné mes parents adoptifs, avec les choix que j'ai faits dans ma vie". Je n'en demande pas plus".

Sa plus grande crainte, c'est qu'elle refuse de lui parler. "J'ai tout fait, ce n'est plus entre mes mains", c'est le sentiment aujourd'hui de Nathalie.