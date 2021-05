Château-Gontier-sur-Mayenne : le club de judo attire des adhérents grâce à sa championne Vanessa MBalla

La plupart des commerces, des lieux culturels ont rouvert depuis mercredi 19 mai. Mais pour les clubs de sport, il faut encore un peu de patience : les salles vont pouvoir rouvrir pour tous les publics à partir du 9 juin avec des jauges limitées. Dans ce contexte de crise sanitaire, ce n'est pas simple pour de garder un lien avec les adhérents. À Château-Gontier-sur-Mayenne, le club de judo peut compter sur une star du tatami pour maintenir un dynamisme : Vanessa MBalla est une judokate camerounaise, quatre fois championne d'Afrique, et elle s'entraîne au club castrogontérien pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

La judokate camerounaise Vanessa MBalla est une star à Château-Gontier-sur-Mayenne. © Radio France - Maïwenn Bordron

"C'est motivant pour les enfants"

Le judo club du Pays de Château-Gontier a organisé ce dimanche matin une séance en extérieur de taïso, une préparation physique japonaise. Mais si deux jeunes adhérents ont mis tôt leur réveil, c'était surtout pour voir la judokate Cécile Nowak, championne olympique en 1992. Elle s'est pliée au jeu des dédicaces et des photos avec plusieurs apprentis judokas castrogontériens. Tout comme Vanessa MBalla qui était également présente ce dimanche matin pour cette séance de taïso : la judokate camerounaise s'entraîne depuis septembre 2014 à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Parmi les jeunes fans, Manon, 10 ans et son petit frère Marius. "Je suis trop contente. Elle a gagné des compétitions et puis peut-être qu'elle va gagner bientôt les Jeux olympiques : du coup, on a un autographe à l'avance", sourit la jeune judoka, qui garde précieusement ces autographes dans un carnet de judo.

Ce n'est pas tout le temps que les gens ont un autographe d'une personne comme ça.

Manon, judoka de 10 ans

Sa mère, Charlotte, se réjouit de pouvoir compter sur une championne de judo au sein du club. "C'est motivant pour les enfants. Ils se disent que tout est possible, que tout est réalisable", souligne-t-elle. Le directeur technique et sportif du club, Rodrigue Chenet, reconnaît "qu'avoir quelqu'un qui prépare les championnats du monde et les Jeux olympiques, c'est une plus-value pour le club".

Selon lui, Vanessa Mballa "est abordable auprès des jeunes". Effectivement, elle se prête facilement au jeu des autographes et des photos. "Ça fait plaisir de partager cette expérience avec tous ceux qui font du judo. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de retransmettre", affirme la judokate camerounaise qui prépare actuellement les championnats du monde de Budapest en Hongrie (6 au 13 juin). Après cette première échéance, la quadruple championne d'Afrique se concentrera sur les Jeux olympiques de Tokyo au Japon. Vanessa MBalla n'est pas officiellement qualifiée, mais sa 14e place au classement mondial lui assure une qualification pour les JO.