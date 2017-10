Château-Gontier : une centaine de riverains face au maire sur le chantier de l'Espace Saint-Fiacre

Une halle polyvalente et une salle de spectacle, le futur Espace Saint-Fiacre promet à Château-Gontier. Alors que le chantier se poursuit, séance de questions-réponses samedi entre la municipalité et les habitants.

"Et l'isolation ? Et la ventilation ? Et on y fera quoi ?". La centaine d'habitants qui s'est retrouvée samedi matin sur le chantier de l'Espace Saint-Fiacre était d'humeur bavarde et avait pas mal de question à poser au maire Philippe Henry, et à l'adjoint en charge des grands projets, Benoît Lion. "Approchez, ne vous cachez pas derrière" a lancé l'édile tout sourire. Pendant une heure, les deux élus répondent aux nombreuses interrogations sur ce futur espace de 6 000 m2.

Bientôt des grands concerts ?

Le projet, qui a coûté près de 9 millions d'euros, intéresse. Il y a là une majorité de retraités. "C'est courant ça de faire une halle pour accueillir les animaux et en faire une salle polyvalente ?" interroge un riverain. "C'est de plus en plus rare, explique Philippe Henry, mais nous on voulait de la polyvalence pour l'inscrire dans la durée". On pourrait donc avoir le marché aux veaux et une salle de spectacles de 900 places adossées.

Philippe Henry, maire de Château-Gontier, et son adjoint aux grands projets Benoît Lion. © Radio France - Fabien Burgaud

La discussion se poursuit. "Oui mais il faut beaucoup d'hôtels pour accueillir ces centaines de personnes !", rétorque un habitant. Philippe Henry reprend la main : "Tu as raison. Et ça va amener un développement économique autour de cet outil. Il faut en profiter. Surtout que Laval n'a plus de parc expo. Château-Gontier aura une proposition intéressante à faire pour de grands événements." Dans la foule, il y a des impatients comme Michelle. Elle espère que de "grands chanteurs" viendront dans cette future salle. "On doit aller à Nantes, Angers ou Laval pour aller les voir. On espère qu'on en aura avec ce bel espace !".

L'adjoint aux grands travaux, Benoît Lion, devant les riverains. © Radio France - Fabien Burgaud

Le chantier, lui, avance à son rythme. Sous les grues, on distingue la structure métallique. Livraison de l'Espace Saint-Fiacre prévue en juin 2018. Et d'ici là, il devrait y avoir d'autres visites avec les habitants, assure la mairie.